Aldosivi y Cáritas Diócesis de Mar del Plata firmaron un convenio de trabajo conjunto

El Club Atlético Aldosivi recibió la visita del obispo de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando s.j., en un encuentro en el que se firmó un convenio de trabajo mutuo, con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y promover acciones conjuntas en beneficio de la comunidad.

El obispo estuvo acompañado por María Marta Mirande, directora de Cáritas y José Luis Hanaini, tesorero de la institución. En representación de la institución, participaron integrantes de la Comisión Directiva, encabezados por Javier Curilen, Federico Prieto, Osvaldo Ianiri y Mariana Ianiri.

Durante el encuentro, monseñor Giobando destacó la importancia de generar espacios de unión y colaboración, especialmente en el contexto actual que atraviesa la ciudad. “Creo que es un muy buen momento para poder firmar este convenio porque, como sociedad y específicamente como ciudad de Mar del Plata, estamos pasando momentos difíciles y todos queremos que esto se revierta. Necesitamos unión, fuerza, que todos tiremos para el mismo lado. Y también necesitamos amor, si en un club no hay amor nos dedicamos a otra cosa”, expresó.

Asimismo, resaltó el sentido social que forma parte de la esencia de las instituciones deportivas y la importancia de trabajar por el bien común. “En un club, si uno va a las actas fundacionales, todo lo que se planteó desde el comienzo está basado en el bien común, buscar lo mejor, la solidaridad”, agregó.

A través de este acuerdo, Aldosivi reafirma su compromiso con el trabajo comunitario y la construcción de vínculos que permitan impulsar iniciativas solidarias, como el programa de voluntariado. De esta manera el club, además de ser un espacio deportivo, abre sus puertas e invita a toda la comunidad a sumarse.