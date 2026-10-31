Caminar para contar: la iniciativa solidaria de una escuela especial de Mar del Plata

Hay historias que encuentran en la solidaridad una forma de llegar más lejos. Con esa idea como motor, la comunidad educativa de la Escuela Especial N° 508 organiza la tercera edición de la caminata solidaria “Vení te cuento”, una propuesta que busca reunir fondos para dar continuidad a uno de los proyectos más representativos de la institución.

La actividad tendrá lugar el próximo 7 de noviembre, a las 10, en el Torreón del Monje, y es impulsada por la asociación cooperadora de la escuela, junto con la colaboración de otras entidades de la ciudad.

Lo recaudado será destinado a la vigésima primera edición del libro “Vení te cuento”.

“Buscando opciones para recaudar fondos para nuestro Proyecto Identitario ‘Vení te cuento’, se nos ocurrió la organización de la caminata”, contó Noelia, docente domiciliaria de la Escuela Especial N° 508, en diálogo con 0223.

El objetivo es reunir el dinero necesario para concretar la vigésima primera edición del libro, una publicación queda lugar a las voces y la creatividad de estudiantes que, por distintas circunstancias, cursaron o cursan su escolaridad en sus domicilios o en el ámbito hospitalario.

“Construimos un libro con relatos, cuentos y dibujos y otras producciones realizadas por nuestros estudiantes”, explicó la docente.

De esta manera, el proyecto no solo permite reunir producciones artísticas y literarias, sino también dar visibilidad a las experiencias de alumnos que desarrollan sus trayectorias educativas fuera del ámbito escolar tradicional.

La actividad se realizará el 7 de noviembre en el Torreón del Monje, con sorteos, premios y zumba.

Una caminata para compartir y colaborar

La propuesta invita a vecinos y familias a sumarse a una jornada solidaria que combinará actividad física, entretenimiento y participación comunitaria. Durante el encuentro habrá animación y, para el cierre, un grupo de zumba. También se realizarán sorteos y entrega de premios con el número de dorsal de los participantes.

El valor de la inscripción será de 6.000 pesos por persona, mientras que habrá una promoción de dos participantes por 10.000 pesos, una alternativa para quienes quieran asistir acompañados.

Con esta tercera edición, la comunidad educativa vuelve a apostar por una iniciativa que transforma el encuentro y la participación en una oportunidad para sostener un proyecto colectivo. Cada inscripción será un aporte para que nuevas historias, dibujos y relatos de los estudiantes puedan reunirse en las páginas de “Vení te cuento”.

Para inscribirse se pueden comunicar al 2235361786 o al 2234540411.