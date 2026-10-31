Quiénes jugarán la final por el primer ascenso a Primera

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la gran final por el ascenso tras haber quedado como líderes de la Zona A y la Zona B de la Primera Nacional, en la última fecha. El "Tomba" ganó y "El Lechero" empató.

Godoy Cruz fue ganando gran parte del partido con gol de Martín Pino a los 19 del primer tiempo. Sin embargo, a los 2 minutos de adición lo empató Pedro Velurta. Un minuto después, Diego Viera volvió a poner arriba al "Tomba" en una definición para el infarto. Al defensor le habían atajado un penal.

De esta manera, Godoy Cruz igualó en puntos a Ferro, quien empató 0 a 0 contra Acassuso. Ambos quedaron con 66 unidades pero los mendocinos terminaron con mejor diferencia de gol.

Por su parte, Tristán Suárez igualó contra Deportivo Maipú 0 a 0 y quedó con 64 por encima de Atlanta, con 62. El "Bohemio" terminó 0 a 0 contra Midland, y el único resultado que le servía era la victoria para soñar con la final. También empató Temperley, que tenía la chance de alcanzarlo pero estaba muy lejos en la diferencia de gol.





