"Hoy hacemos renegar a la Ley": motociclistas desafían a la Policía con una nueva caravana

Después del operativo que incluyó a más de 200 disparos de la Patrulla Municipal y secuestros de motos que participaban de una caravana, el grupo encargado de organizar el evento desafió a las autoridades por redes sociales y anticipó una nueva noche de descontrol.

La situación se originó en la noche del viernes, cuando patrulleros persiguieron y derribaron los rodados de quienes habrían participado de otro encuentro de stunt y arrojado piedras al personal de seguridad. Hubo aprehendidos y vehículos secuestrados, a pesar de que no trascendieron cifras oficiales.

Fue luego de ese episodio que la cuenta de Instagram que se encarga de difundir la convocatoria decidió suspender el evento que iba a desarrollarse este sábado por la tarde en el Autódromo.

"La gorra sabía que íbamos y los giles querían hacer cerrojo. Vamos a hacerle la guerra", explicaron en un primer posteo, aunque luego alegaron que la cancelación se debía a las "condiciones climáticas".

Sin embargo, horas más tarde adelantaron que esta noche habría una nueva caravana para festejar Halloween, con motos personalizadas y motociclistas usando máscaras acordes a la ocasión. "Qué sabrán los giles. Hoy hacemos renegar a la Ley, dale", arengaron con un video de un encuentro anterior.

"Este 31/10, rodada del terror. La ubicación se dice el mismo día por historias", dice la publicación compartida días atrás. Para sumar más motociclistas, en sus historias subieron imágenes de noches pasadas conduciendo a altas velocidades y "tirando cortes", lo que implica acelerar el motor a fondo hasta alcanzar su límite máximo de revoluciones por minuto, activando el sistema de seguridad que interrumpe la potencia para proteger el motor y genera un sonido rápido y repetitivo.

El peligro de las caravanas y los motivos de los operativos

Como han reiterado en otras oportunidades desde la comuna, la política de controles sobre motos y los procedimientos para desalentar las caravanas tienen el objetivo de reforzar la seguridad vial y responder a los reclamos de vecinos por los ruidos molestos y las conductas imprudentes en la vía pública.

Es que estos eventos suelen implicar faltas graves como circulación sin casco, falta de patente visible, maniobras peligrosas, cruce de semáforos en rojo y el uso de caños de escape modificados, lo que está penalizado por ordenanzas municipales.