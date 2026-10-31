La Patrulla Municipal disparó más de 200 veces contra una caravana de motos

Informaron que la Patrulla Municipal efectuó 214 disparos con armas no letales contra una caravana de motos durante la noche del viernes en Mar del Plata, en un operativo en el que los agentes habrían sido atacados con piedras y gomeras por los ocupantes de los vehículos, que posteriormente fueron secuestrados.

De acuerdo al informe difundido por la Municipalidad, el personal utilizó 186 proyectiles pepper y 28 kinetic, dos tipos de municiones que se disparan mediante lanzadoras de aire comprimido y tienen distintos efectos sobre los sujetos alcanzados.

Mientras los proyectiles pepper contienen una sustancia irritante similar al gas pimienta que provoca ardor en los ojos y las vías respiratorias, además de irritación y dificultades temporales en la visión, los kinetic son municiones sólidas de polímero que no contienen sustancias químicas y actúan mediante el impacto físico.

En las imágenes difundidas por el Municipio se observa un importante procedimiento en el que diferentes patrulleros persiguen y consiguen derribar a motociclistas, quienes una vez en el suelo fueron aprehendidos por las autoridades.

Además, en el documento precisaron la cantidad de proyectiles utilizados por cada uno de los agentes: entre los siete alcanzaron los más de 200 disparos, aunque uno de ellos realizó 69, otro 46 y un tercero 40.

El armamento de la Patrulla Municipal pertenece a la marca Byrna, cuyos dispositivos son lanzadoras que funcionan mediante aire comprimido o dióxido de carbono (CO2), sin utilizar pólvora, y permiten disparar municiones sólidas o proyectiles con sustancias irritantes.

La adquisición del Gobierno local contempló un total de 40 armas: 30 pistolas Byrna modelo SD, cinco lanzadoras largas Mission 4 y otras cinco TCR, además de mil municiones de diferentes características.