Operativos contra las picadas y el stunt: secuestraron casi 200 motos en solo dos semanas

. Diariamente se llevan adelante operativos de control en distintos puntos de la ciudad.

A través de la Secretaría de Seguridad, la Municipalidad de General Pueyrredon informó este lunes que en tan solo dos semanas de septiembre consiguieron secuestrar cerca de 200 motos por distintas infracciones de tránsito.

Intensificaron los controles de tránsito en Mar del Plata.

Este tipo de controles son llevados a cabo de forma diaria en distintos sectores de Mar del Plata, y durante este mes los operativos estuvieron presentes en los siguientes barrios: San Cayetano, Punta Mogotes, Fortunato de la Plaza, Bosque Grande, Las Lilas y Constitución, entre otros.

Los secuestros de los 193 rodados fueron realizados en el marco de las inspecciones preventivas que desarrolla el Municipio para desalentar las picadas, el stunt y las maniobras imprudentes, especialmente aquellas que generan situaciones de riesgo para quienes transitan y utilizan los espacios públicos.

Los operativos buscan combatir las picadas y el stunt en la ciudad.

Los operativos forman parte del trabajo del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito para reforzar el orden en la vía pública, prevenir situaciones de riesgo y desanimar prácticas que puedan poner en peligro a vecinos y visitantes, promoviendo una convivencia segura en los distintos espacios de la ciudad.