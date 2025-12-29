Refuerzan los operativos para frenar las picadas de motos y los grupos de stunt en Mar del Plata
Se registró una caravana de motos en la noche del sábado pasado enfrente de los balnearios de Punta Mogotes. "La ley se cumple, sin excepciones", señaló el intendente Neme.
A partir de una investigación iniciada por la detección de convocatorias de grupos de stunt a través de redes sociales, el Municipio y la Policía Departamental llevaron adelante un operativo preventivo y disuasivo para evitar las peligrosas maniobras en motos y situaciones de riesgo que provocan en la vía pública.
El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Seguridad, con la participación del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), Tránsito y personal policial, y contó con el apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitió identificar y monitorear distintos puntos de encuentro previstos en diversas zonas de la ciudad.
Durante la intervención, detectaron la presencia de aproximadamente 100 rodados realizando cortes y maniobras temerarias, lanzando pirotecnia y provocando acciones que generaban un grave riesgo para transeúntes y conductores.
Como publicó este medio, uno de los principales puntos de concentración fue la zona de Punta Mogotes, donde dispusieron un operativo de identificación y control con agentes municipales y personal policial.
Al advertir la presencia de los controles, un grupo intentó darse a la fuga, pero consiguieron interceptar a varias motos que formaban parte del accionar delictivo.
Como resultado del operativo, secuestraron motos y un auto por diferentes motivos, como maniobras temerarias, faltante de documentación y otras infracciones, en el marco de acciones que atentaban contra la seguridad vial y el orden público.
Por su lado, el intendente Agustín Neme publicó un video del operativo en redes sociales y expresó: "Nos hacemos cargo de los problemas. No es adrenalina. Es irresponsabilidad. El que corre picadas o hace stunt en la vía pública pone vidas en riesgo y va a tener consecuencias. En Mar del Plata no hay margen para la imprudencia ni para la impunidad. La ley se cumple, sin excepciones".
