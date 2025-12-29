Refuerzan los operativos para frenar las picadas de motos y los grupos de stunt en Mar del Plata

Un grupo intentó darse a la fuga, pero las autoridades consiguieron interceptar a varias motos.

A partir de una investigación iniciada por la detección de convocatorias de grupos de stunt a través de redes sociales, el Municipio y la Policía Departamental llevaron adelante un operativo preventivo y disuasivo para evitar las peligrosas maniobras en motos y situaciones de riesgo que provocan en la vía pública.



El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Seguridad, con la participación del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), Tránsito y personal policial, y contó con el apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitió identificar y monitorear distintos puntos de encuentro previstos en diversas zonas de la ciudad.

En Punta Mogotes dispusieron un operativo de identificación y control con agentes municipales y personal policial.

Durante la intervención, detectaron la presencia de aproximadamente 100 rodados realizando cortes y maniobras temerarias, lanzando pirotecnia y provocando acciones que generaban un grave riesgo para transeúntes y conductores.

Como publicó este medio, uno de los principales puntos de concentración fue la zona de Punta Mogotes, donde dispusieron un operativo de identificación y control con agentes municipales y personal policial.

Al advertir la presencia de los controles, un grupo intentó darse a la fuga, pero consiguieron interceptar a varias motos que formaban parte del accionar delictivo.

Como resultado del operativo, secuestraron motos y un auto por diferentes motivos, como maniobras temerarias, faltante de documentación y otras infracciones, en el marco de acciones que atentaban contra la seguridad vial y el orden público.

Por su lado, el intendente Agustín Neme publicó un video del operativo en redes sociales y expresó: "Nos hacemos cargo de los problemas. No es adrenalina. Es irresponsabilidad. El que corre picadas o hace stunt en la vía pública pone vidas en riesgo y va a tener consecuencias. En Mar del Plata no hay margen para la imprudencia ni para la impunidad. La ley se cumple, sin excepciones".