Apareció la joven de 21 años que era buscada en Mar del Plata: había sido víctima de un robo

Hallaron en buen estado de salud a la joven que había desaparecido el jueves a la noche.

La familia de la joven marplatense de 21 años que se encontraba desaparecida desde la noche del jueves informó esta tarde que fue hallada sana y salva. No era vista desde que se había dirigido a un cumpleaños con otro chico.

En el desesperante momento, sus allegados comunicaron a 0223 que el último contacto había sido alrededor de las 23 horas de ese día, cuando abandonó su hogar y junto a otro joven fueron al festejo. No contestaba mensajes ni llamadas, y tampoco lograban ubicar al chico.

Sin embargo, rápidamente radicaron la denuncia en la comisaría correspondiente y las autoridades llevaron a cabo el protocolo de búsqueda en dependencias policiales y hospitales, antes de rastrear al joven.

Vive en el barrio Nueve de Julio y le robaron su teléfono cuando se encontraba en el Puerto.

Además de la ayuda de la difusión en redes sociales y medios de comunicación, esa fue la manera en que fue hallada aproximadamente a las 15 de este sábado.

Conforme al testimonio de sus seres queridos, en realidad había sido víctima de un asalto en el que le sustrajeron su celular y se encontraba incomunicada y lejos del barrio en el que reside. "Ya apareció. Está tranquila y con su familia", avisaron.