Apareció la joven de 21 años que era buscada en Mar del Plata: había sido víctima de un robo
La familia no tenía noticias de ella desde las 23 del jueves, cuando se habría dirigido a una fiesta con otra persona, que tampoco conseguían ubicar. "Está tranquila y con su familia", avisaron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La familia de la joven marplatense de 21 años que se encontraba desaparecida desde la noche del jueves informó esta tarde que fue hallada sana y salva. No era vista desde que se había dirigido a un cumpleaños con otro chico.
En el desesperante momento, sus allegados comunicaron a 0223 que el último contacto había sido alrededor de las 23 horas de ese día, cuando abandonó su hogar y junto a otro joven fueron al festejo. No contestaba mensajes ni llamadas, y tampoco lograban ubicar al chico.
Sin embargo, rápidamente radicaron la denuncia en la comisaría correspondiente y las autoridades llevaron a cabo el protocolo de búsqueda en dependencias policiales y hospitales, antes de rastrear al joven.
Además de la ayuda de la difusión en redes sociales y medios de comunicación, esa fue la manera en que fue hallada aproximadamente a las 15 de este sábado.
Conforme al testimonio de sus seres queridos, en realidad había sido víctima de un asalto en el que le sustrajeron su celular y se encontraba incomunicada y lejos del barrio en el que reside. "Ya apareció. Está tranquila y con su familia", avisaron.
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