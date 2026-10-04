Aberrante: mató a una nena de 3 años, intentó quitarse la vida y terminó hospitalizado

La investigación por el asesinato de una niña de 3 años en Villa La Angostura sigue en curso, con el objetivo de esclarecer cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la vida de la menor. Personal de Criminalística se encuentra trabajando en la vivienda donde ocurrió el episodio, mientras que también se prevé el análisis de cámaras de seguridad de los alrededores para aportar nuevas pruebas.

El hecho tuvo lugar este sábado alrededor de las 18:35 en una casa ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén. Una mujer salió de la vivienda y pidió ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía. Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer afuera, con sangre en su ropa, aunque sin heridas y en estado de shock, y a la niña fallecida en el interior con heridas producidas por un arma blanca.

El hecho ocurrió en la noche de este sábado en una vivienda de la avenida 7 Lagos.

En el mismo lugar estaba Carlos Arias, de 36 años, quien presentaba una grave lesión en el cuello y había perdido mucha sangre. Según las fuentes policiales, Arias se levantó y se desplazó dentro de la vivienda antes de que los agentes lograran reducirlo y trasladarlo para recibir atención médica. Actualmente permanece internado en coma inducido en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, bajo custodia policial.

Uno de los principales desafíos para la Justicia es determinar la secuencia exacta del ataque dentro de la casa. Hasta el momento no hay una reconstrucción clara de los hechos, por lo que se analizarán las pruebas recogidas en la escena, los resultados de las pericias y las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas. Además, si Arias logra recuperarse, su testimonio será fundamental para avanzar en la causa.

El Ministerio Público Fiscal ordenó la custodia policial del agresor.

El fiscal Ramiro Amaya encabeza la investigación, con el apoyo de equipos especializados que trabajan en la escena. Según informaron fuentes oficiales, no existían denuncias previas por violencia entre las personas involucradas ni en Neuquén ni en Río Negro, donde la mujer y la niña tenían domicilio en Lamarque, mientras que Arias se había mudado a Villa La Angostura por motivos laborales.

La ausencia de antecedentes de denuncias es un dato que forma parte del análisis, aunque no permite por sí solo explicar lo sucedido. La pesquisa continúa avanzando con distintas hipótesis y la prioridad es reunir evidencia objetiva para esclarecer cómo se desencadenó el episodio y determinar las responsabilidades legales correspondientes.