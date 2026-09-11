Alerta en la Provincia: el FBI intervino tras descubrir a un joven que planeaba una masacre por ChatGPT

Una alerta internacional emitida por el FBI permitió frenar a tiempo un presunto ataque escolar planificado en la provincia de Buenos Aires. La investigación comenzó a mediados de agosto, cuando el organismo estadounidense detectó conversaciones de un usuario que detallaba el plan de una matanza en su colegio a través de ChatGPT. Las autoridades locales rastrearon la actividad digital y lograron localizar la vivienda del sospechoso en la localidad bonaerense de Quilmes.

Cómo fue la planificación de la matanza en un colegio

El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina tras recibir los informes de la embajada norteamericana. En los diálogos analizados por la Justicia, el joven de 15 años evaluaba ejecutar la agresión durante el año 2027, aunque también contemplaba la posibilidad de adelantarlo. Durante las charlas virtuales, la persona investigada buscaba asesoramiento sobre la adquisición de indumentaria táctica y diversos materiales para llevar a cabo el atentado.

Se llevará un peritaje técnico sobre el celular.

Por orden del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Quilmes, los efectivos policiales concretaron el allanamiento del domicilio sospechoso para resguardar las pruebas. En la propiedad secuestraron dos teléfonos celulares junto a varios pares de guantes tácticos, pasamontañas con dibujos de calaveras, gorros camuflados y gafas de protección militar. Tras la requisa completa de las instalaciones, las fuerzas de seguridad confirmaron que no hallaron armas de fuego ni municiones almacenadas.

La causa judicial fue caratulada de forma preventiva bajo la figura de intimidación pública por el fiscal a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Tras el procedimiento policial, el adolescente imputado y sus progenitores fueron formalmente citados a declarar para responder ante los estrados judiciales. El foco de la instrucción se centra ahora en el peritaje técnico sobre el contenido de los teléfonos secuestrados durante el operativo.

No se hallaron armas ni municiones.

Los peritos tecnológicos analizan las plataformas digitales del menor para verificar la existencia de eventuales cómplices o redes de apoyo en el país. El objetivo principal de los investigadores es reconstruir la totalidad de las búsquedas web e interacciones digitales para precisar el nivel de avance real del plan. El expediente continuará sumando peritajes psicológicos y análisis informáticos mientras la Justicia del conurbano evalúa las medidas de protección correspondientes para la comunidad educativa.