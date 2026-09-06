Hacía una sesión de fotos, entraron a robar y lo mataron sangre fría: el crimen que cambió la historia reciente de Mar del Plata

El crimen de Pablo Dagatti movilizó a toda Mar del Plata y marcó un quiebre en la historia reciente de la ciudad

El 7 de julio de 2003 marcó un antes y un después en la sociedad marplatense en general y en particular en la familia Dagatti. Pablo, tenía 29 años, había heredad de su padre la pasión por la fotografía y trabajaba en el negocio familiar como fotógrafo y en el área de atención al público del comercio ubicado en Santiago del Estero al 1800, en pleno centro marplatense.

Ese lunes cerca de las 19, cuando el comercio estaba por cerrar, Pablo estaba haciendo una sesión de fotos con una pareja de recién casados en una sala contigua al salón principal en el que recepcionaba y atendía al público junto a sus padres. En medio de los gritos de los ladrones, ambos menores, el joven se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo a sangre fría que le quitó la vida de inmediato. El brutal crimen conmocionó a la ciudad al punto que se creó una ONG y sus padres debieron exiliarse del país.

Dagatti fue un referente de la sociedad marplatense

Los delincuentes, dos menores, uno de ellos de 14 años, ingresaron al negocio y lo robaron cuando estaba a punto de cerrar. Las crónicas revelaron que los asaltantes eran dos menores de edad y que, quien efectuó el disparo que impactó en el tórax del fotógrafo y le dio muerte tenía 14 años. Mientras Pablo caía derrumbado y agonizaba rodeado de sus padres que desesperados aguardaban la llegada de la ambulancia, los ladrones salieron corriendo del local y emprendieron la fuga a bordo de una motocicleta con un botín de 50 pesos.

Gracias a la descripción de los testigos, al poco tiempo fue detenido Raúl Bustamante, por entonces de 16 años, y Matías Morales, de 14. Ambos, pese a la edad, tenían un pesado prontuario delictivo, y volvió a poner en escena la imputabilidad de los menores y las condiciones de detención.

Semanas después del brutal asesinato, su padre, Erico, se había convertido en el testimonio de referencia del caso y, con el paso de los meses, Dagatti pasó a ser un referente de la lucha por Justicia para su hijo y para otras víctimas del delito. Al frente de las marchas detrás de la bandera que rezaba “la marcha de todos” comenzó a gestar lo que sería la Organzación No Gubernamental (ONG) Familiares y víctimas del Delito de Mar del Plata que, hasta el dia de hoy continúa desarrollando actividades.

La marcha de Todos dio origen a la ong Familiares y víctimas del Delito

Con Dagatti al frente, la ONG presentó, en enero de 2005, un petitorio que incluía una serie de reclamos vinculados a solucionar la problemática de la criminalidad en menores de edad. Entre los pedidos más salientes figuraban la “creación de un centro de contención de menores”, creación de un “programa de rehabilitación de menores en conflicto con la ley”, baja en la edad de imputabilidad, “registro fotográfico de menores delincuentes” y seguridad en transporte público.

La ONG que presidía y las marchas en la ciudad eran convocantes al punto que contó con el apoyo de Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven de 23 años secuestrado y asesinado en 2004 en la localidad bonaerense de Martínez. De hecho, el propio Blumberg estuvo en 2009 en la jornada de juicio en la que el acusado escuchó la condena del tribunal.

Cansado de lo que consideraba “inacción judicial y gubernamental” y de las amenazas de muerte que recibían tanto él como su hija menor, Dagatti emigró a España, aunque permaneció hasta 2013 vinculado a la ONG.

El petitorio presentado por Dagatti giraba en torno a dar solución a la problemática de menores delincuentes

En noviembre de 2009, la Sala III de la Cámara Penal en lo Criminal condenó a 16 años de prisión a Bustamante, al hallarlo culpable de participar en el asesinato de Dagatti. En ese momento, el joven ya tenía 23 años y también fue condenado por el asesinato de Mirta Aguilera (28), que se produjo tiempo antes de intervenir en el hecho en el cual fue asesinado el fotógrafo. Además, había protagonizado en 2002 dos robos con arma de fuego.

Morales, en tanto, fue declarado inimputable ya que, al momento del crimen tenía 14 años. previo a dar muerte a Dagatti, había perpetrado en 2002 y junto a otros dos sujetos un violento asalto al supermercado de Luro y Guido. En la ocasión, el joven hirió de muerte al policía Orlando Paganelli.





