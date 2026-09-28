"Se fueron de mambo": un famoso conductor criticó los alquileres en Mar del Plata y anticipó que la gente irá a Brasil

"Aplicaron un 25% cuando a la gente el salario no le aumentó ese porcentaje", aseguró el periodista.

El reconocido periodista Esteban Mirol despotricó contra los valores de los alquileres sugeridos para la próxima temporada en Mar del Plata y adelantó que por esa razón será "un fracaso".

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el ex conductor de Telenueve auguró un negativo verano "nuevamente" y realizó una comparación entre los precios de la ciudad de la Costa Atlántica con los de Puerto Madero.

Un dos ambientes para 3 o 4 personas cuesta desde $588.000 por semana, según la sugerencia del Colegio de Martilleros.

De acuerdo a su explicación, "en el barrio más caro de toda la Argentina también te cobran 2500 dólares por un departamento", los cuales consideró que son superiores debido a que cuentan con "un montón de servicios", tales como "pileta, gimnasio y sauna", entre otros.

"Se fueron de mambo", remató el presentador de televisión, al hacer referencia a que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata realizó un ajuste del 25% en los alquileres de casas y departamentos para la temporada 2026-27.

Sin embargo, desde la entidad habían remarcado que el incremento de precios fue "de entre el 33% y el 35%”, por lo que la actualización sería menor a la debida. En contraposición al pensamiento de Mirol, el presidente del organismo, Guillermo Rossi, había valorado que Mar del Plata “cuenta con una gran accesibilidad y la posibilidad de llegar en poco tiempo”.

"Aplicaron un 25% cuando a la gente el salario no le aumentó ese porcentaje. ¿Dónde van a ir a veranear? Claro, otra vez, a Brasil. En estos días te cuento los precios de carpas y sombrillas", cuestionó el referente de los medios de comunicación.

Mirol anticipó que la temporada de verano entrante será "un fracaso" en Mar del Plata.

Precios sugeridos por semana