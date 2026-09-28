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Verano 2027

"Se fueron de mambo": un famoso conductor criticó los alquileres en Mar del Plata y anticipó que la gente irá a Brasil

Esteban Mirol cuestionó los precios sugeridos por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos y realizó una comparación con los valores de Puerto Madero.

"Aplicaron un 25% cuando a la gente el salario no le aumentó ese porcentaje", aseguró el periodista.

28 de Septiembre de 2026 16:39

Por Redacción 0223

PARA 0223

El reconocido periodista Esteban Mirol despotricó contra los valores de los alquileres sugeridos para la próxima temporada en Mar del Plata y adelantó que por esa razón será "un fracaso".

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el ex conductor de Telenueve auguró un negativo verano "nuevamente" y realizó una comparación entre los precios de la ciudad de la Costa Atlántica con los de Puerto Madero.

Un dos ambientes para 3 o 4 personas cuesta desde $588.000 por semana, según la sugerencia del Colegio de Martilleros.

De acuerdo a su explicación, "en el barrio más caro de toda la Argentina también te cobran 2500 dólares por un departamento", los cuales consideró que son superiores debido a que cuentan con "un montón de servicios", tales como "pileta, gimnasio y sauna", entre otros.

"Se fueron de mambo", remató el presentador de televisión, al hacer referencia a que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata realizó un ajuste del 25% en los alquileres de casas y departamentos para la temporada 2026-27.

Sin embargo, desde la entidad habían remarcado que el incremento de precios fue "de entre el 33% y el 35%”, por lo que la actualización sería menor a la debida. En contraposición al pensamiento de Mirol, el presidente del organismo, Guillermo Rossi, había valorado que Mar del Plata “cuenta con una gran accesibilidad y la posibilidad de llegar en poco tiempo”.

"Aplicaron un 25% cuando a la gente el salario no le aumentó ese porcentaje. ¿Dónde van a ir a veranear? Claro, otra vez, a Brasil. En estos días te cuento los precios de carpas y sombrillas", cuestionó el referente de los medios de comunicación.

Mirol anticipó que la temporada de verano entrante será "un fracaso" en Mar del Plata.

Precios sugeridos por semana

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  • Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $375.000.
  • Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $588.000.
  • Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $863.000.
  • Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $1.176.000.

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