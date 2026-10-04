Las formaciones de Huracán y Aldosivi para jugar en el "Ducó"

No la tendrá fácil Aldosivi. El equipo de Javier Sanguinetti visita a Huracán, que mantiene una idea de juego y viene de derrotar a River en el Monumental. Pero el "tiburón" cambió la cara, afronta de otra manera los partidos y buscará sumar en el "Tomás A. Ducó" a las 14.45 por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Dos triunfos en casa le dieron el aire para acercarse a Deportivo Riestra, el rival directo en la lucha por la permanencia. Quedan 18 puntos en juego y, necesariamente, Aldosivi sabe que no le alcanzará sólo con lo que consiga en el Minella, sino que tendrá que rescatar puntos a domicilio.

La buena noticia es que Andrés Vombergar vuelve a estar en la lista de convocados y es una pieza clave para la ilusión. Como contrapartida, perdió a tres titulares desde la llegada de Sanguinetti por diferentes lesiones: Néstor Breitenbruch, Tomás Fernández y Elías López.

Sin embargo Diego Martínez lamentará ausencias de peso ya no tiene al arquero Hernán Galíndez y el goleador Jordy Caicedo, quienes viajaron con la selección de Ecuador a disputar amistosos en el marco de la fecha FIFA. Y tampoco al defensor César Ibañez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Síntesis

Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Máximo Palazzo, Fabio Pereyra y Leandro Lescano; Rodrigo Fernández Cedrés y Facundo Waller; Facundo Kalinger, Leonardo Gil y Óscar Cortés; Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Leonardo Sigali, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Martín García, Nicolás Linares y Lucas Castro; Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar y Felipe Anso. DT: Javier Sanguinetti.

Árbitro: Nazareno Arasa.



Estadio: "Tomás A. Ducó".



Hora: 14.45.



