Aldosivi no pudo sumar en Parque Patricios: derrota 1 a 0 ante Huracán

El equipo de Javier Sanguinetti no pudo traerse nada de Buenos Aires.

Aldosivi no pudo sumar en Parque Patricios y cayó por 1 a 0 ante Huracán por la undécima fecha del Torneo Clausura. El equipo local convirtió el único gol del partido por intermedio de Lescano.

De entrada, casi sorprende Aldosivi, lo que le podría haber dado algo de tranquilidad. A lo 3' un centro que no pudo contener Meza le quedó a Gaitán, otra vez el arquero y un defensor sacó antes que empuje Vombergar. Parecía que iba a ser entretenido, porque los dos tenían buenas intenciones pero les faltaba claridad.

De todas maneras, siempre parecía mejor plantado el "tiburón" que no podía llegar con peligro. Hasta que a los 37', en su primer ataque a fondo, Bizanz abrió para Lescano, que controló para adentro y metió un derechazo bajo que se clavó contra la base del caño izquierdo de Acosta.

Duro golpe para Aldosivi, que no pudo recuperarse antes del descanso y sufrió un par de situaciones que pudieron romper el partido definitivamente. Por suerte, lo aguantó hasta el entretiempo con desventaja de uno y la mala noticia de otra salida por una molestia de Vombergar.

A la vuelta del vestuario, siguió yendo Huracán que tuvo el segundo en la derecha de Blondel que hizo explotar el caño derecho y en la cabeza de Bisanz que le acertó al travesaño. Después de soportar esos embates, se acomodó de nuevo Aldosivi y ya no pasó demasiados sustos, más allá de que el "globo" tenía espacios de contra para lastimar.

El "tiburón" quería llegar en juego al tramo final, pero una infracción de Pombo le valió la segunda amarilla y el hombre de menos fue demasiada ventaja. Acosta mantuvo con vida hasta el cierre y Cordero pudo sellar una igualdad que hubiera valido oro pero chocó con la buena respuesta de Meza. ​​​

Síntesis

Huracán (1): Sebastián Meza; Lucas Blondel, Máximo Palazzo, Fabio Pereyra y Leandro Lescano; Rodrigo Fernández Cedrés y Facundo Waller; Facundo Kalinger, Leonardo Gil y Óscar Cortés; Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.

Cambios: ST 19' Thaiel Peralta por Kallinger, 31' Lautaro Mora e Ignacio Pussetto por Gil y Cortés, y 33' Hugo Nervo y Oscar Romero por Lescano y Waller.

Aldosivi (0): Lucas Acosta; Santiago Moya, Leonardo Sigali, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Martín García, Nicolás Linares y Lucas Castro; Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar y Felipe Anso. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: ST 0' Andrés Chávez por Vombergar, 8' Rodrigo González y Agustín Palavecino por Moya y Anso, y 19' Francisco Perruzzi y Nicolás Cordero por Castro y Linares.

Goles: PT 36' Lescano (H).



Incidencias: ST 29' expulsado Pombo (A).



Árbitro: Nazareno Arasa.



Estadio: "Tomás A. Ducó".



