Colorado el "9": Alvarado se metió en la semifinal

Entramos en la etapa del cómo mar. Y si bien Alvarado intentó jugar como siempre, no pudo, estuvo incómodo. Por eso, lo más importante era conseguir la clasificación a la semifinal del Torneo Federal A y, al postre, el "torito" lo logró con amplitud, porque le alcanzaba con el empate y festejó el triunfo por 2 a 0 sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en un Minella con gran marco y una ilusión cada vez más grande de volver a la Primera Nacional. El próximo escollo: Cipolletti de Río Negro.

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Lo que no pudo hacer en 65', lo hizo en 5'. Porque le costó todo al equipo de Pablo Martel en la soleada tarde del Mundialista, y una conexión entre dos que saltaron del banco le dio la tranquilidad y aseguró la clasificación. Speck tuvo su mejor desborde del año, aceleró por izquierda y sacó un centro perfecto a la cabeza de Germán Sosa que abrió los ojos y la puso de pique al piso contra el caño izquierdo. Explosión en el estadio y un sueño que cada vez está más cerca.

El partido no había sido fácil. Defensores fueron mejores en la primera parte, manejando la pelota y atacando los espacios . No generó situaciones claras, pero siempre se lo vio mejor plantado. Encima, el "torito" perdió antes del descanso al "reloj" que tiene en la mitad de la cancha (Matías Mansilla) y el panorama era complicado. ​​​​​

El arranque del complemento siguió igual y el aviso más importante llegó en una pelota parada desde la izquierda que conectó de manera segura Olego y obligó una notable intervención de Emanuel Bilbao . Llamado de atención para Martel que refrescó el ataque, mandó a Speck y Sosa, sacó a Castellano y Cervera, y puso a Pérez a pierna cambiada por la derecha.

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El resto es historia. El desborde del santiagueño y el cabezazo letal del "Colo" que dejó a Alvarado cerca, muy cerca, del gran objetivo de la temporada, se repitió en el final del encuentro . Otra vez por izquierda y esta vez con un toque de derecha del goleador que entró para romper el partido y desatar la fiesta en el Minella.

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