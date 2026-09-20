Alvarado igualó con Olimpo en el Minella y tendrá ventaja deportiva en los cruces mano a mano

El equipo de Pablo Martel igualó 1-1 con el conjunto bahiense y clasificó a la siguiente instancia del Federal A.

En un partido caliente en el que ambos se jugaban mucho, Alvarado igualó 1-1 con Olimpo en el José María Minella por la novena fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

Luego de un primer tiempo en el que el local tuvo las situaciones más claras en los pies de su 10, Santiago Gutiérrez, el equipo marplantense consiguió vulnerar la valla de la visita. Después de una serie de rebotes, la pelota le quedó al propio "Sapito" Gutiérrez que la agarró de volea y marcó el 1-0 para poner al "Torito" arriba en el marcador.

Aunque la ventaja le duró muy poco al equipo de Martel, ya que atraves de una pelota parada llegó el empate del equipo bahiense. Un tiro libre en tres cuartos de cancha llegó al área chica de Bilbao y Centurión la quiso despejar pero se terminó metiendo en el que terminó siendo el empate para los de Carlos Mungo.

Sobre el final el local buscó a toda costa el gol del triunfo pero dio algunas ventajas atrás y corrió peligro el resultado. Brian Guille se fue mano a mano con Bilbao y entre el arquero y un defensor lo terminaron derribando. Todo el banco de suplentes visitante saltó disparado pidiendo penal pero Billone no lo cobró.

De esta manera terminó el encuentro, se repartieron puntos y ambos clasificaron a la siguiente instancia del Federal A. Alvarado como primero con 15 unidades por diferencia de gol quedó por delante de Cipoletti y se enfrentará ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Mientras que Olimpo clasificó como cuarto con tres puntos y enfrentará a San Martín de Formosa.

Síntesis:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Facundo Centurión, 3- Cristian Gorgerino, 4- Lucas Chiozza, 5- Tomás Federico, 6- Tomás Fernández, 7- Ramiro Makarte, 8- Matías Mansilla, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Matías Pérez. DT: Pablo Martel.

Olimpo: 1- Juan Pablo Lungarzo, Néstor Moiraghi, 3- Luciano Lapetina, 4- Cristian Chimino, 5- Agustín Stancato, 6- Martín Ferreyra, 7- Marcelo Olivera, 8- Cristian Amarilla, 9- Cristian Ibarra, 10- Brian Guille, 11- Manuel Vargas. DT: Carlos Mungo.

Resultado: Alvarado 1-1 Olimpo

Goles: 78' Gutiérrez (A); 84' Centurión a/c (O)

Árbitro: Matías Billone

Estadio: José María Minella