Dolor por la muerte de un reconocido periodista corresponsal marplatense

Debiasi se había radicado en Francia en la década del 70

El periodista, corresponsal y documentalista marplatense Carlos Debiasi falleció el pasado viernes, según informó ABC Saladillo, medio que destacó su extensa trayectoria vinculada al periodismo internacional, la investigación y el análisis político y social.

Nacido en Mar del Plata, Debiasi dejó la ciudad junto a su familia en la adolescencia para trasladarse a Saladillo, donde cursó sus estudios en el Colegio Nacional y dió sus primeros pasos en el periodismo.

Cursó sus estudios en el colegio Nacional de Saladillo

En la década del 70 se radicó París y desarrolló una intensa actividad periodística, editorial y académica. En los años 80 se desempeñó como camarógrafo y reportero gráfico en distintos conflictos armados de América Central, entre ellos la Revolución Sandinista y la guerra en Nicaragua.

Ese trabajo de campo marcó posteriormente su mirada sobre la geopolítica, los derechos humanos y los conflictos internacionales. A lo largo de su trayectoria también colaboró con El Correo de la Unesco y con publicaciones de análisis político y social vinculadas a la comunidad argentina en Europa.

Cubrió la revolución sandinista

En los últimos años, Debiasi se había radicado en la isla de Cerdeña, Italia, junto a su pareja, Stelle. Desde allí continuó vinculado al análisis internacional y a distintos proyectos culturales de alcance local y transnacional.

Su trabajo estuvo atravesado por la geopolítica, la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica de las migraciones y el papel de la información en los conflictos contemporáneos.