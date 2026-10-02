¿Sos creador de contenido y buscás hacer microseries verticales?: inscribite acá

La Masterclass se realizará el viernes 23 de octubre, de 9 a 12, en Chauvín (San Luis 2849), mientras que el Laboratorio de mentoría e incubación tendrá lugar ese mismo día, de 13 a 19, en la sede de ATICMA.

La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, a través de la Dirección de Economía del Conocimiento, lanza convocatoria para una nueva edición de MarplaLAB, esta vez dedicada al desarrollo de microseries y dramas verticales, un formato audiovisual breve pensado especialmente para el consumo desde dispositivos móviles.

La propuesta estará encabezada por Loli Miraglia, especialista en desarrollo, producción y comercialización de contenidos digitales y formatos verticales, y referente de The Eleven Hub, unidad especializada en el desarrollo, producción y comercialización de series y formatos audiovisuales pensados específicamente para el consumo mobile-first en plataformas digitales, con potencial de circulación internacional.

De esta manera, MarplaLAB propone acercar al ecosistema audiovisual local el formato de los microdramas verticales, brindando herramientas para el desarrollo de proyectos con posibilidades de circulación, exhibición y comercialización en mercados nacionales e internacionales. La propuesta se vincula con el crecimiento de este formato y con los cambios en los hábitos de consumo audiovisual, impulsados por la expansión de plataformas y canales digitales.

En esta oportunidad se realizarán dos propuestas. Por un lado la Masterclass con Loli Miraglia, dirigida a estudiantes de carreras audiovisuales, productores y realizadores mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Mar del Plata, interesados en incorporar conocimientos y herramientas para incursionar en nuevos formatos como los microdramas verticales.

A su vez, se llevará a cabo el Laboratorio de mentoría e incubación, instancia destinada a proyectos de microseries verticales presentados por un equipo asociado de Director y Productor, ambos mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Mar del Plata. Los proyectos deberán contemplar episodios de un minuto de duración, sin límite respecto de la cantidad total de episodios que integren la propuesta.

De las propuestas recibidas, el equipo de tutores seleccionará hasta cinco proyectos con mayor potencial de internacionalización, los cuales participarán del proceso de mentoría e incubación y posteriormente de una jornada final de pitch.

La Masterclass se realizará el viernes 23 de octubre, de 9 a 12, en Chauvín (San Luis 2849), mientras que el Laboratorio de mentoría e incubación tendrá lugar ese mismo día, de 13 a 19, en la sede de ATICMA (Chaco 1670).

El cierre de inscripción será el 18 de octubre a las 17. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: bit.ly/MarplaLAB2026