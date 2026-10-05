Un banco redujo las tasas para refinanciar deudas y facilitar el pago: ¿cómo funciona?

Banco Provincia implementó un recorte en las tasas de interés de su programa de refinanciación de deudas de consumo. La medida reduce el monto de la cuota mensual para quienes necesitan ordenar sus compromisos con el banco, lo que mejora la capacidad de pago.

La reducción alcanza a las opciones para cartera en mora temprana y avanzada, y mantiene un esquema progresivo, con mejores condiciones para los sectores de menores ingresos. Dentro el segmento de mora temprana, con hasta 90 días de atraso, la tasa más baja es para clientes con ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, que se recortó en 9 puntos porcentuales y permite reducir el monto mensual de la cuota de refinanciación un 20%. Estas condiciones se aplican también a ex combatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares.

Otra baja significativa se da en la refinanciación especial para deudas con tarjeta de crédito en hasta 60 meses, que recortó 6 puntos porcentuales de tasa, permitiendo un ahorro mensual de 10%.

También hay una baja importante en el segmento de clientes que cobran haberes o jubilaciones. En este caso, el recorte fue de 12,5 puntos porcentuales, lo que reduce el impacto de la cuota en un 18%.

La tasa más baja de todo el plan es para clientes sobreendeudados y/o con ingresos de hasta 4 SMVM en estado de mora avanzada, que implica más de 90 días de atraso. Para estos casos, la tasa, que ya era la más baja, se recortó 6 puntos porcentuales y quedó en 25% anual. Esto permite reducir el impacto de la cuota mensual en un 12%.

El plan de refinanciación de la banca pública bonaerense permite consolidar deudas de tarjeta y de créditos personales en un único préstamo, con plazo extendido y cuotas más accesibles. Se puede gestionar a través de las sucursales y, en algunos casos, directamente desde el home banking.

En lo que va de 2026, esta alternativa permitió concretar más de 125 mil operaciones de refinanciación de deudas por más de 500 mil millones de pesos. Estos resultados posicionan a Banco Provincia entre las entidades líderes en materia de alivio financiero, al punto que ocupa el segundo lugar del sistema financiero argentino por participación en refinanciación de deudas.

Con las nuevas condiciones, Banco Provincia refuerza una política orientada a brindar soluciones concretas para la normalización de deudas, promoviendo una administración más sostenible de las finanzas personales y ampliando el alcance de una herramienta que ya ayudó a miles de bonaerenses a recuperar su capacidad de pago.

MORA TEMPRANA

Clientela General: 60% TNA, la cuota baja 16%.

Personas que cobran haberes o jubilaciones en el Banco: 50% TNA, la cuota baja 18%.

Personas con ingresos de hasta 4 SMVM: 30% TNA, la cuota baja 20%.

Refinanciación exclusiva de deudas de tarjeta de crédito: 35% TNA, la cuota baja 10%.

MORA TARDIA