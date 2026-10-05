30% de ahorro y cuotas sin interés: la nueva promoción del Banco Provincia

Los topes de reintegro máximos son de $40.000 por transacción.

El Banco Provincia anunció el despliegue de una importante batería de beneficios para las compras vinculadas al Día de la Madre, festividad que se celebrará el domingo 18 de octubre. La entidad pública bonaerense dispondrá de descuentos especiales, facilidades de pago en cuotas fijas sin interés y reintegros directos para sus clientes. Las promociones abarcarán tanto el comercio presencial en locales adheridos y centros comerciales como la plataforma digital oficial de la entidad.

Cuál es la nueva promoción del Banco Provincia para el Día de la Madre

Las jornadas centrales de descuentos en comercios físicos y shoppings se desarrollarán los viernes 9 y 16, sumados a los sábados 10 y 17 de octubre. Durante esas fechas, las compras abonadas con tarjetas de crédito ofrecerán un 30% de ahorro y la posibilidad de financiar el pago en hasta seis cuotas sin interés. Los rubros comprendidos abarcan locales de indumentaria, deportes, jugueterías, librerías, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías, con un tope de reintegro máximo de $40.000 por transacción.

El Día de la Madre se festeja el domingo 18.

Adicionalmente, quienes abonen con tarjetas Mastercard del BAPRO y sumen tickets por un monto mínimo acumulado de $100.000 recibirán una mochila de regalo. El beneficio estará disponible en importantes centros comerciales como Alto Avellaneda, DOT Baires, Soleil, Aldrey en Mar del Plata y Bahía Blanca Plaza Shopping.

En paralelo, el portal de comercio electrónico Provincia Compras estructuró su oferta de financiamiento en dos etapas diferenciadas durante el mes. Entre el 5 y el 9 de octubre, el catálogo de productos seleccionados contará con una ventana de hasta 24 cuotas sin interés. Posteriormente, del 12 al 18 de octubre, la plataforma habilitará 12 cuotas fijas sin recargo en artículos de perfumería, belleza, fitness, moda, bicicletas, parlantes y relojes inteligentes.

Las promociones rigen desde el viernes.

Por último, el programa de beneficios MeSumo brindará oportunidades para el canje de unidades acumuladas. Entre el 6 y el 9 de octubre, los usuarios pertenecientes al sistema obtendrán un 30% de ahorro directo al cambiar sus puntos en las opciones vinculadas al rubro Madre.