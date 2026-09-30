Más gremios se adhieren al paro docente de este jueves: qué pasa en Mar del Plata

Municipales y el Sadop no se adhieren a la medida de fuerza, que tendrá un importante impacto en la educación bonaerense.

Cuatro de los cinco sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fubd) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1 de octubre, en respuesta a una serie de agresiones físicas contra educadores en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

La medida, anunciada a través de las redes sociales de Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), tomó por sorpresa por su alcance provincial, ya que las protestas vinculadas a la violencia se habían desarrollado de forma distrital.

Sorpresivo paro docente este jueves 1 de octubre en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria se produjo a razón de una sucesión de episodios que sacudieron a la comunidad educativa en las últimas semanas. En San Miguel, una madre ingresó a la Escuela N° 21 del barrio Santa Brígida, roció con gas pimienta a una docente y la golpeó en el rostro y la cabeza frente a los alumnos. Ese hecho derivó en un paro de 24 horas y una movilización hacia la Jefatura Distrital.

Por su lado, familiares de alumnos atacaron a la directora de un establecimiento educativo en Hurlingham y persiguieron a una maestra, lo que también desembocó en una medida de fuerza local y un abrazo simbólico frente a la institución. En paralelo, en Almirante Brown un maestro fue golpeado por una madre delante de sus estudiantes, con el mismo resultado: paro distrital.

A esa lista se sumó Florencio Varela, donde una docente fue agredida físicamente y amenazada de muerte. La acumulación de estos casos en distintos puntos del territorio bonaerense fue lo que llevó al Fudb a escalar la protesta al plano provincial, bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia contra los y las docentes”.

La situación en Mar del Plata

La medida de fuerza, que afectará a los niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas públicas bonaerenses, ya había sido anunciada este martes por la Lista Multicolor de Suteba General Pueyrredon, en reclamo de una recomposición salarial, las situaciones de violencia en las escuelas y las dificultades vinculadas a la cobertura de Ioma.

“¡Basta de violencia en las escuelas! Por un salario igual a la canasta familiar. Por un Ioma con plena cobertura y sin copagos”, habían exigido desde la organización sindical al anunciar la jornada de protesta.

En el caso de Mar del Plata, además, el sector realizará una concentración este jueves a las 11 frente a la sede de la obra social, ubicada en la avenida Independencia al 2742.

Sin embargo, docentes municipales y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) no se adhieren a la jornada de paro de este jueves, según pudo averiguar 0223.