Un sector docente confirmó un paro este jueves: cómo afecta al dictado de clases en Mar del Plata

También piden una actualización mensual de los haberes de acuerdo con la inflación y el fin del pluriempleo.

La Lista Multicolor de Suteba General Pueyrredon confirmó un paro docente para este jueves 1 de octubre, en reclamo de una recomposición salarial, las situaciones de violencia en las escuelas y las dificultades vinculadas a la cobertura de Ioma.

La medida había sido planteada durante las últimas horas por el sector y finalmente fue confirmada este martes, luego de la discusión que se llevó adelante en los establecimientos educativos y en la reunión de delegados.

“¡Basta de violencia en las escuelas! Por un salario igual a la canasta familiar. Por un Ioma con plena cobertura y sin copagos”, exigieron desde la organización sindical al anunciar la jornada de protesta.

Suteba Multicolor, que impulsa el paro, es una organización disidente a la que conduce el gremio de manera oficial.

En Mar del Plata, el sector docente realizará una concentración este jueves a las 11 frente a la sede de la obra social, ubicada en la avenida Independencia al 2742.

El reclamo salarial es uno de los principales ejes de la medida: la Multicolor exige que el sueldo de los trabajadores de la educación alcance el valor de la canasta familiar por cargo, además de una actualización mensual de los haberes de acuerdo con la inflación y el fin del pluriempleo.

También solicitan la devolución de los descuentos por los días de paro, la declaración de la emergencia salarial docente, el desendeudamiento de los trabajadores de la educación y mejoras en los comedores y las meriendas escolares.

El gremio anunció una jornada de paro este jueves en toda la provincia de Buenos Aires.

Otro de los puntos centrales es la situación de violencia en los colegios. El sector exige la aplicación efectiva del acuerdo paritario de resguardo y reparación y reclama acciones de prevención e intervención ante las agresiones contra docentes.

En cuanto a Ioma, la Multicolor reclama “plena cobertura” y prestaciones sin copagos, mientras que el Frente de Unidad Docente Bonaerense también viene planteando ante el Gobierno provincial la necesidad de garantizar una cobertura integral de la obra social en todo el territorio bonaerense.

Se recuerda que la jornada de este jueves es convocada por un sector disidente de la conducción oficial del gremio, por lo que el acatamiento de la medida será dispar en las escuelas marplatenses.