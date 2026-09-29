“Sin aumento real, hay paro”: un sector docente impulsa una medida de fuerza para esta semana

Reclaman una recomposición salarial, mejoras en Ioma y medidas frente a los hechos de violencia en los establecimientos educativos.

La Lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en General Pueyrredon impulsa un paro docente para el próximo jueves 1 de octubre en toda la provincia, en el marco de una serie de reclamos vinculados a los salarios, las condiciones laborales, la cobertura de Ioma y los episodios de violencia que se registran en las escuelas.

A través de un comunicado difundido este lunes, el sector opositor a la conducción provincial del gremio difundió un documento con una serie de reclamos y una propuesta para que los docentes definan en cada establecimiento su postura frente a un nuevo plan de lucha.

“Ante la falta de propuestas de recomposición salarial real por parte del gobierno de Kicillof, la falta de respuestas a las demandas generales que tiene la docencia y los reiterados hechos de violencia contra docentes, tenemos que profundizar las medidas de fuerza”, plantearon.

Entre los principales reclamos aparece el pedido de un salario inicial de $1.700.000 para un preceptor, la equiparación de módulos y horas cátedra y una actualización mensual de los haberes de acuerdo a la inflación, con el objetivo de alcanzar un sueldo por cargo equivalente a la canasta familiar. También exigen terminar con el pluriempleo y disponer un aumento general de los salarios.

El documento incluye el pedido de devolución de los descuentos realizados por días de paro y la declaración de la emergencia salarial docente, tomando como referencia una medida similar adoptada en Tierra del Fuego.

Suteba Multicolor impulsa un paro docente para el próximo jueves 1 de octubre en toda la provincia de Buenos Aires.

La situación de violencia en las escuelas también ocupa un lugar central entre los reclamos, donde la Multicolor pidió la aplicación efectiva del acuerdo paritario de resguardo y reparación, a la vez que solicitó medidas frente a las agresiones contra docentes.

El planteo coincide con demandas que el propio Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb), que integra Suteba junto con Amet, FEB, Sadop y Udocba, llevó a la mesa paritaria provincial el pasado viernes. En esa oportunidad, ordenaron mayores acciones de prevención e intervención frente a las situaciones de violencia y una cobertura integral de Ioma en todo el territorio bonaerense.

La Multicolor también añadió entre sus reclamos la plena cobertura de Ioma, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las jubilaciones docentes, el respeto de los certificados médicos, del régimen de licencias y del Estatuto Docente.

Finalmente, la Multicolor de General Pueyrredon llamó a los docentes a votar el mandato en sus respectivas escuelas y anticipó que llevará las propuestas a la reunión de delegados de este martes, instancia en la que continuará la discusión sobre las próximas medidas de fuerza y buscarán convocar un paro este jueves.