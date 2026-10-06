Por el fuerte olor a gas hay evacuaciones en escuelas de Mar del Plata: "Hay chicos vomitando"

El intenso olor a gas que en las primeras horas de la mañana causó un fuerte susto en distintas zonas de Mar del Plata, con el correr de las horas produjo complicaciones a la salud en algunos vecinos, aunque desde Defensa Civil y Camuzzi Gas Pampeana aclararon que la situación se encuentra controlada y no se trata de una pérdida de gas.

Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando vecinos de la zona norte de la ciudad se despertaron sintiendo un fortísimo olor a gas. “Me asusté porque pensé que era en mi casa. Cuando salí me llevé una gran sorpresa porque había incluso más olor afuera", relató un vecino de El Sosiego a 0223, indignado y asustado a la vez por la situación.

El drama en una escuela del norte marplatense

Por efectos del viento, el olor comenzó a propagarse e incluso llegó al macrocentro de Mar del Plata. En la Escuela Técnica Número 3, de 14 de Julio y Alberti, los estudiantes debieron ser evacuados por el miedo a que fuera una fuga de gas. Idéntica situación ocurrió en la Escuela N° 10 General Manuel Belgrano, de Entre Ríos y Avellaneda, a tres cuadras del Materno Infantil.

Pero sin duda el sector norte de Mar del Plata fue el más afectado. La situación generó preocupación en la Escuela Secundaria de Félix U Camet; en la Escuela Secundaria N°20 de Estación Camet; Primaria 3 de Estación Camet; y otros establecimientos. Incluso en algunos casos, los padres decidieron retirar a sus hijos. "Hay chicos vomitando", relató una mujer a este medio.

Una docente escribió a 0223 el drama que debieron vivir por el escape gaseoso en la secundaria N°20 de Estación Camet. "El olor a gas que había era insoportable en todo el barrio, los chicos y los docentes nos empezamos a descomponer, mareados y había nenas vomitando en el baño. El director que no estaba. Y se comenzó a llamar los chicos a las familias para ser retirados. Se creó una situación muy fea y por supuesto de susto entre estudiantes y docentes, ya que abríamos las ventanas y puertas y era peor.... Una vergüenza lo que pasó con esa fuga de sustancia o lo que haya sido. Incluso había chicos a los que nadie podía retirar y quedaron descompuesto en la escuela al cuidado de docentes que también estaban descompuestos”, relató.

En ese marco, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, informaron que se comunicaron con la empresa Camuzzi, que aclararon que la situación corresponde a un “venteo controlado” y pidieron a la comunidad a “mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades de la institución y de los organismos intervinientes”.

Por el fuerte olor, los llamados a Defensa Civil y Camuzzi se multiplicaron. Desde la empresa distribuidora brindaron mayores precisiones y hablaron de "un hecho de vandalismo" en la Estación reguladora de presión de El Tejado: "No hay fuga de gas, no hay riesgo alguno, fue un hecho de vandalismo sobre una de nuestras instalaciones", señalaron en un comunicado.

"Producto de este hecho han derramado mercaptano, que es un líquido odorante que le otorga al gas ese color característico que todos conocemos y que tiene mucha capacidad olfativa. Algunas pequeñas gotas generan la sensación de olor a gas porque es muy concentrado". Asimismo, resaltaron que debido a su elevada concentración, "incluso una pequeña cantidad derramada puede generar una intensa percepción de olor, que puede extenderse a las zonas cercanas en función de las condiciones del viento, sin representar riesgo alguno para la salud".

"Camuzzi ya se encuentra trabajando en el lugar con personal especializado para neutralizar el líquido derramado y normalizar la situación. La compañía lleva tranquilidad a los vecinos y aclara que no es necesario realizar ninguna acción particular, dado que el olor irá disminuyendo progresivamente durante las próximas horas hasta desaparecer a medida que avancen las tareas de neutralización", subrayaron.

Según estimaron desde la distribuidora de gas, los trabajos pueden durar toda la mañana por lo que piden a la población tranquilidad y resguardo. Ante cualquier inconveniente, llamar al 107 SAME (Emergencias médicas), 103 Defensa Civil o 911 Policía.