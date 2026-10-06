"Es insoportable": preocupación por un fuerte olor a gas en Mar del Plata

Desde Defensa Civil y Camuzzi llevaron tranquilidad a los vecinos: "No hay pérdida". Foto de archivo 0223.

"Me desperté con un olor a gas impresionante y me asusté porque pensé que era en mi casa. Cuando salí me llevé una gran sorpresa porque había incluso más olor afuera", relató un vecino a 0223, indignado y asustado a la vez por la situación con la que comenzó este martes.

Se trata de habitantes del barrio El Sosiego que amanecieron con una fuerte presencia de gas en el ambiente, hecho que les generó mucho temor por posibles pérdidas y complicaciones. Aunque comenzó allí, la situación ya se extendió a lugares como Libertad, Aeroparque, 2 de abril, La Florida, Constitución, 9 de Julio y Coronel Dorrego donde también refieren sentir el mismo olor.

Sin embargo, desde Defensa Civil confirmaron a 0223 que se trata de una obra en desarrollo: "Es una reparación en una base de operaciones que tiene la empresa frente al Sosiego", tranquilizó el titular del área, Alfredo Rodríguez.

A la vez, describió que "lo que se siente es un venteo controlado para una reparación, no es ninguna rotura ni nada, sino un arreglo de un hecho de vandalismo", dijo en referencia al sistema de seguridad que normalmente se utiliza para liberar presión, evitar el vacío o expulsar aire acumulado en tuberías, tanques o instalaciones.

Mientras tanto, desde Camuzzi (la empresa distribuidora), brindaron mayores precisiones y hablaron de "un hecho de vandalismo": "No hay fuga de gas, no hay riesgo alguno, fue un hecho de vandalismo sobre una de nuestras instalaciones".

"Producto de este hecho han derramado mercaptano, que es un líquido odorante que le otorga al gas ese olor característico que todos conocemos y que tiene mucha capacidad olfativa. Algunas pequeñas gotas generan la sensación de olor a gas porque es muy concentrado", subrayaron.

"No hay riesgo ni peligro, los vecinos deben estar tranquilos que fue un derrame del líquido químico pero ya estamos trabajando en esta emergencia", confirmaron.

Según estimaron, los trabajos pueden durar toda la mañana por lo que piden a la población tranquilidad y resguardo. Ante cualquier inconveniente, llamar al 107 SAME (Emergencias médicas), 103 Defensa Civil o 911 Policía.