Hermosa mañana, ¿verdad?: aprovechá el sol porque vuelven las lluvias a Mar del Plata

La primavera se hace sentir en las primera parte de la mañana en Mar del Plata. Foto: 0223.

Luego de un lunes muy inestable, los marplatenses disfrutan de una mañana soleada con un clima apto para dejar por un tiempo las camperas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá condiciones variables: durante la mañana se espera un cielo soleado a algo nublado, con una temperatura cercana a los 20 grados, mientras que hacia la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%.

La temperatura máxima prevista para este martes alcanzará los 19 grados, con viento que irá incrementando su intensidad y rotando hacia el este, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mantenerse mayormente nubladas, con una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0% y 10%.

Para mañana miércoles, el SMN anticipa un día marcadas por las precipitaciones, en forma esporádica, a lo largo de toda la jornada.