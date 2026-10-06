Imágenes exclusivas: así trabajan para reparar los caños de gas vandalizados

Lo que los vecinos catalogaron como "pérdida de gas" fue un líquido no contaminante ni peligroso. Foto 0223.

Pasaron las horas y muchos vecinos de Mar del Plata no salieron de la consternación causada por el fuerte olor a gas que se dio durante la mañana de este martes en distintos barrios, especialmente en la zona norte de la ciudad.

Lo que empezó como una saturación del aire en El Sosiego se extendió con las horas a otros sectores como Libertad, Aeroparque, 2 de abril, La Florida, Constitución, 9 de Julio y Coronel Dorrego, entre otros.

Todo indicaba que se trataba de una pérdida de gas, que generó pánico entre los vecinos, pero rápidamente desde Camuzzi (la empresa distribuidora) explicaron que se trataba de "un hecho de vandalismo": "No hay fuga de gas, no hay riesgo alguno, fue un hecho de vandalismo sobre una de nuestras instalaciones".

"Producto de este hecho han derramado mercaptano, que es un líquido odorante que le otorga al gas ese olor característico que todos conocemos y que tiene mucha capacidad olfativa. Algunas pequeñas gotas generan la sensación de olor a gas porque es muy concentrado", subrayaron.

Una vez detectado el problema, desde la empresa enviaron a los operarios que, junto con efectivos policiales, lograron dar con el sector de caños que había sido estropeado. Así, se dedicaron a realizar la reparación y frenar la saturación del aire que ya llegaba al centro.

"Algunas pequeñas gotas de este líquido generan la sensación de olor a gas porque es muy concentrado", explicaron desde Camuzzi. Asimismo, resaltaron que debido a su elevada concentración, "incluso una pequeña cantidad derramada puede generar una intensa percepción de olor, que puede extenderse a las zonas cercanas en función de las condiciones del viento, sin representar riesgo alguno para la salud".

"Camuzzi ya se encuentra trabajando en el lugar con personal especializado para neutralizar el líquido derramado y normalizar la situación. La compañía lleva tranquilidad a los vecinos y aclara que no es necesario realizar ninguna acción particular, dado que el olor irá disminuyendo progresivamente durante las próximas horas hasta desaparecer a medida que avancen las tareas de neutralización", subrayaron.