Alarma por el fuerte olor a gas: decenas de vecinos llamaron por vómitos y dolores de cabeza, y se evacuaron

Alarma por el fuerte olor a gas: decenas de vecinos llamaron al Same por vómitos y dolores de cabeza

El fuerte olor a gas que se percibió durante las primeras horas de este martes en distintos sectores del norte de Mar del Plata generó preocupación entre los vecinos y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

La situación comenzó a advertirse en el barrio El Sosiego, donde los habitantes amanecieron con una intensa presencia de olor a gas en el ambiente, pero rápidamente se esparció por toda la ciudad. Ante el temor de posibles pérdidas, muchos revisaron sus calefactores y las instalaciones de sus viviendas. Incluso, algunos automovilistas que circulaban por la zona decidieron detenerse al costado de la ruta para verificar que sus vehículos no presentaran pérdidas.

Desde Camuzzi descartaron una fuga y explicaron que el olor se debe al derrame de mercaptano tras un hecho de vandalismo.

En medio de la confusión, comenzaron a multiplicarse los llamados a Camuzzi, la empresa distribuidora del servicio. Con el correr de las horas, los reportes se extendieron a otros barrios, entre ellos Libertad, Aeroparque, 2 de Abril, La Florida, Constitución, 9 de Julio y Coronel Dorrego, donde también los vecinos aseguraron percibir el mismo olor.

El episodio generó además una importante cantidad de llamados al Same. Vecinos alertaron sobre dificultades para respirar debido a la intensidad del olor y varios manifestaron síntomas como náuseas, vómitos, dolores de cabeza y dolores abdominales.

Vecinos de distintos barrios reportaron náuseas, vómitos y dolores de cabeza

Entre los casos más graves, se evaluó a diez personas, tres adultos y siete menores de entre 8 y 10 años, quienes fueron retirados de un establecimiento educativo por sus familiares y trasladados a un centro de salud. Al momento de la atención, todos se encontraban clínicamente estables, aunque presentaban náuseas y cefalea leve.

"Las personas permanecen con oxigenoterapia y bajo observación, con seguimiento de su evolución clínica. Hasta el momento, no se registraron signos de deterioro ni fue necesario realizar derivaciones a centros de mayor complejidad. Además, se dio intervención al área de Toxicología de la ciudad de La Plata, en el marco del protocolo correspondiente", señalaron fuentes oficiales en diálogo con 0223.

"Las personas permanecen con oxigenoterapia y bajo observación, con seguimiento de su evolución clínica", indicaron.

Hasta el momento, no se registraron ingresos en el Hospital Interzonal General de Agudos vinculados con el episodio. La misma situación se registra en el Cema, el Materno Infantil y los Caps, aunque los centros de salud permanecen preparados para brindar atención ante un eventual incremento de consultas en las próximas horas.

Evacuación en las escuelas

La situación también alcanzó a establecimientos educativos de la zona. Ante la presencia del olor y los síntomas registrados entre algunos alumnos, varios colegios debieron ser evacuados de manera preventiva.

La situación comenzó a advertirse en el barrio El Sosiego

Desde Camuzzi llevaron tranquilidad y explicaron que no se produjo una fuga de gas. “No hay riesgo alguno, fue un hecho de vandalismo sobre una de nuestras instalaciones en el barrio El Tejado, Ruta 2 km 393”, señalaron.

De acuerdo con la explicación de la distribuidora, como consecuencia del hecho fue derramado mercaptano, el líquido odorante que se utiliza para otorgarle al gas natural su característico olor y facilitar la detección de eventuales pérdidas.“Algunas pequeñas gotas generan la sensación de olor a gas porque es muy concentrado”.

Desde la empresa estimaron que las tareas podrían extenderse durante toda la mañana.

Mientras continúan los trabajos para solucionar las consecuencias del derrame, desde la empresa estimaron que las tareas podrían extenderse durante toda la mañana y solicitaron a los vecinos mantener la tranquilidad y resguardarse.

Ante cualquier inconveniente, las autoridades solicitaron comunicarse con el 107 (SAME), 103 (Defensa Civil) o 911 (Policía).