El excombatiente de Malvinas que cantó el himno en la despedida de Messi junto a la sábana del partido contra Inglaterra

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tiene todos los condimentos de una noche llena de emoción. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió antes del inicio del partido frente a Benín, cuando el excombatiente de Malvinas Fabio Santana salió al campo de juego del Monumental para interpretar el Himno Nacional Argentino.

Santana, quien además de veterano de la guerra es cantante, fue elegido especialmente para protagonizar ese momento. Y no lo hizo solo: junto a él volvió a aparecer la histórica bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que el equipo argentino había desplegado en el Mundial tras eliminar a Inglaterra.

La presencia en el Monumental de la sábana original con la que se hizo la bandera tuvo un fuerte componente simbólico. El propio Santana había contado antes del partido que cantar el himno en estas circunstancia representaba un enorme honor.

“No cantaré solo, sino con los 15 mil que fuimos a Malvinas, con los que dieron la vida por la Patria”, expresó antes del partido despedida.

La historia de Fabio

Santana tenía 20 años cuando fue enviado a las Islas. Según relató, durante décadas tuvo dificultades para hablar sobre lo que había vivido en aquellos tiempos.

“Estuve 30 años sin poder hablar de lo que me pasó en la guerra”, contó antes de salir a entonar el himno. También recordó la emoción que le produjo volver a ver la bandera durante el Mundial y aseguró que el gesto de los futbolistas le hizo pensar que todo aquello que habían atravesado los excombatientes “no fue en vano”.

El himno, un excombatiente, una bandera histórica y un estadio repleto: así de especial fue el inicio del partido despedida de la Selección del capitán argentino Lionel Messi.