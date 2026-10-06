El día "M": Lionel Messi pone punto final a su etapa en la Selección

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

Se espera vivir una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el Monumental debido a la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección luego de 21 años de una inigualable carrera con la "Albiceleste".

Durante su paso por la Selección, Messi no solo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección Argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.