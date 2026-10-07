Mirtha Legrand fue dada de alta después de 19 días internada
La diva permaneció en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. Cómo sigue su recuperación.
Por Redacción 0223
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Mirtha Legrand recibió el alta médica después de pasar 19 días internada por una neumopatía. Según informó su asesor y amigo Hector Vidal Rivas, dejó el Sanatorio Mater Dei a las 17 horas.
"La Chiqui" había ingresado a la clínica el viernes 18 de septiembre después de presentar un malestar respiratorio que encendió las alarmas entre sus familiares y allegados.
Vale recordar que a principios del mes pasado quedó una semana hospitalizada por un cuadro de bronquitis. Y, días después, volvió a quedar internada para mayor control.
Este lunes había sido emitido el último parte médico sobre el estado de salud de La Chiqui. “Continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, detallaba el informe.
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