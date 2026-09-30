Mirtha Legrand mostró una franca mejoría en su tratamiento

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde hace varios días por una neumopatía. Según el comunicado, la conductora se encuentra “muy bien” y presenta una “franca mejoría”.

en franca mejoría

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y”, señala el parte firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

El comunicado también informa que Mirtha continúa internada en una habitación común y acompañada por sus familiares. “Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, expresa el documento.





Además, desde el centro de salud anticiparon cuándo se conocerá la próxima actualización sobre el estado de la conductora. “De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, indicaron.

El comunicado del Sanatorio Mater Dei fue emitido este miércoles 30 de septiembre y lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, director médico de la institución.