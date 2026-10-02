Mirtha Legrand, a un paso del alta

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei reponiéndose de su cuadro de Neumopatía y cada vez más cerca de recibir el alta médica que le permita regresar a su departamento.

En el último parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei, informaron que la diva de 99 años se encuentra en una habitación común y en proceso de recuperación para volver a su casa.

“Está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”, señalaron.

Por último, remarcaron que -de no mediar cambios- la Chiqui pasará el fin de semana en el Sanatorio y el próximo parte se dará a conocer el lunes, evidenciando que aún le quedan varios dias de internacion.

En su ciclo nocturno de los sábados, la diva continuará siendo reemplazada por su nieta, Juana Viale