Mirtha Legrand, a un paso del alta
La diva continúa con actividad física controlada por kinesiologos y en tratamiento nutricional y clínico en el Sanatorio Mater Dei.
Por Redacción 0223
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Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei reponiéndose de su cuadro de Neumopatía y cada vez más cerca de recibir el alta médica que le permita regresar a su departamento.
En el último parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei, informaron que la diva de 99 años se encuentra en una habitación común y en proceso de recuperación para volver a su casa.
“Está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”, señalaron.
Por último, remarcaron que -de no mediar cambios- la Chiqui pasará el fin de semana en el Sanatorio y el próximo parte se dará a conocer el lunes, evidenciando que aún le quedan varios dias de internacion.
En su ciclo nocturno de los sábados, la diva continuará siendo reemplazada por su nieta, Juana Viale
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