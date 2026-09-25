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"Seguirá internada": qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La diva de los almuerzos permanece en el Sanatorio Mater Dei a causa de una Neumopatía. 

"Seguirá internada": qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

25 de Septiembre de 2026 16:08

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, donde aclararon que se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, y que incrementó la actividad física con el equipo de kinesiología.

“Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”, detallaron. De no haber cambios, el nuevo comunicado se dará a conocer el lunes.

“Agradecemos a todos la compresión y respeto”, añadieron en el papel que difundieron ante la prensa.

Mirtha volvió a ingresar al centro médico por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se trata de un término general utilizado para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.

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