"Seguirá internada": qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand
La diva de los almuerzos permanece en el Sanatorio Mater Dei a causa de una Neumopatía.
Por Redacción 0223
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El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, donde aclararon que se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, y que incrementó la actividad física con el equipo de kinesiología.
“Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”, detallaron. De no haber cambios, el nuevo comunicado se dará a conocer el lunes.
“Agradecemos a todos la compresión y respeto”, añadieron en el papel que difundieron ante la prensa.
Mirtha volvió a ingresar al centro médico por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se trata de un término general utilizado para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.
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