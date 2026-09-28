Mirtha Legrand finalizó el tratamiento pero seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, que quedó internada hace 10 días por un cuadro de neumopatía.

“Continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, indica el breve comunicado extendido a los medios y al que tuvo acceso 0223.

En el mismo, sostienen que la diva está acompañada por sus familiares desde que fue hospitalizada y agradece el cariño y el respeto con el que abordaron su cuadro de salud.

“De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluye el informe que lleva la firma del dr Enrique Echague, director del nosocomio.

La diva de los almuerzos permanece internada

Cabe recordar que Mirtha volvió a ingresar al centro médico el pasado viernes 18 de septiembre por presentar un cuadro compatible con neumopatía, término utilizado para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones.

En tanto, a pedido de Canal 13, Juana Viale volvió a ponerse al frente este sábado de La noche de Mirtha. Antes de comenzar el programa, contó cómo sigue el estado de salud de su abuela. “La abuela está mejorando muy bien así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita me muevo lentamente. Ya tú sabes”.