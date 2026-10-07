El Colegio de Técnicos prepara la celebración de su día

La celebración se realizará en un reconocido espacio de la ciudad

El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5 festejará con una cena de camaradería junto a sus matriculados y matriculadas el Día del Técnico.

Los integrantes de la Mesa Directiva del Colegio de Técnicos - D5: TME Eduardo Vellilla (tesorero), MMO Diego Haag (presidente) y MMO Vanesa Rodríguez (secretaria).

La celebración se realizará el sábado 10 de octubre, a las 20, en Colón y la costa, y será una oportunidad para compartir y poner en valor el trabajo de quienes ejercen la profesión en Mar del Plata y las sedes que forman parte del distrito.

Como cada año, en ese marco se realizará un reconocimiento especial a los matriculados que cumplen 25 y 40 años de trayectoria profesional.

La celebración se da en un año en el que la mesa de gestión del colegio continúa profundizando el trabajo en torno a los desafíos que plantea el ejercicio profesional, con especial atención en la capacitación y actualización permanente, la seguridad en las obras, la incorporación de nuevas tecnologías y el vínculo con la comunidad.