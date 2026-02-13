Presentan proyecto para que se puedan festejar casamientos en playas, museos y centros culturales municipales

Desde el bloque Vamos Juntos se presentó ante el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon un proyecto de ordenanza para que sea posible celebrar casamientos en Museos y Centros Culturales de Mar del Plata.

El proyecto indica que General Pueyrredon fue el tercer distrito que celebró la mayor cantidad de matrimonios en el 2025, solo por detrás de La Matanza y La Plata. Plantea la posibilidad de que se puedan realizar eventos en espacios comunes del municipio como el Centro Cultural Villa Victoria, el Museo Villa Mitre, la Casa sobre el Arroyo y el Museo José Hernández, entre otros.

En la propuesta el bloque desarrolla la idea de que la habilitación de estos espacios para ceremonias civiles podrá generar oportunidades laborales para las y los marplatenses, vinculadas a la organización de eventos culturales y sociales. Además aclara que no implica que el municipio asuma el costo de las celebraciones, sino que debe establecerse un cuadro tarifario por el uso de estos lugares.

El bloque Vamos Juntos propone que la autoridad de aplicación del proyecto sea el Ente Municipal de Turismo y Cultura, que deberá construir un marco normativo claro para autorizar las ceremonias garantizando el uso responsable de los espacios culturales, el respeto por el patrimonio y la convivencia ciudadana.

Además subraya que estas contrataciones podrían generar ingresos genuinos al Municipio, destinados al mantenimiento, la preservación, la renovación y el mejoramiento de los espacios culturales y patrimoniales de la ciudad. El listado de espacios que podrían habilitarse en este sentido es: