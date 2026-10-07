Paro de trabajadores estatales: escuelas cerradas y guardias mínimas en centros de salud

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires comenzó una jornada de paro general de actividades con repercusión en distintos organismos públicos y servicios estatales de Mar del Plata.

La medida de fuerza, anunciada por el gremio a fines de septiembre, se desarrolla en reclamo de la creación de cargos que permitan avanzar con los pases a planta permanente, la incorporación de personal en áreas consideradas críticas y la eliminación de modalidades de contratación transitorias, como becas y contratos temporarios. A estos pedidos se suma una recomposición salarial.

En ese marco, "estamos marchando hacia la Legislatura de la Provincia para pelear por un presupuesto que contemple los reclamos que venimos teniendo los trabajadores”, señaló Claudia Rey, secretaria general de ATE, en diálogo con 0223.

Reclaman una mejora salarial, pases a planta permanente y el nombramiento de personal en áreas críticas.

Entre los principales planteos, la dirigente gremial destacó la necesidad de regularizar la situación laboral de los trabajadores y reforzar las áreas que actualmente presentan mayores necesidades. “Pedimos el pase a planta permanente, el nombramiento del personal, sobre todo en áreas críticas, y también una mejora salarial que esté acorde a las necesidades y situación económica que estamos enfrentando”, enumeró.

Desde ATE señalaron que el paro presenta un alto nivel de adhesión en los distintos organismos provinciales. "La repercusión es muy fuerte en el tema de educación, ya que muchas escuelas no abren directamente por una situación de profilaxis”. En tanto, indicó que la protesta también alcanza al sistema sanitario que tiene guardias mínimas y a los demás organismos del Estado provincial.

La jornada de protesta se encuentra vinculada, además, a la discusión por el presupuesto bonaerense de 2027. Para el gremio, la incorporación de recursos destinados a personal y salarios resulta central para poder atender los reclamos que vienen planteando.

La medida de fuerza se desarrolla este miércoles en toda la Provincia y tiene repercusión en Mar del Plata.

“Entendemos que es la medida que tenemos que llevar adelante para poder garantizar que el presupuesto del 2027 contenga y pueda dar respuesta a los reclamos que venimos llevando adelante”, sostuvo la secretaria general de ATE.

Paritaria abierta y sin una nueva oferta salarial

En paralelo al paro, el gremio continúa con su reclamo en el marco de la negociación paritaria provincial. Rey explicó que los trabajadores estatales permanecen en estado de asamblea permanente y que, hasta el momento, el Gobierno bonaerense no presentó una propuesta salarial concreta.

Según detalló, “nos convocaron la semana pasada donde no hubo un ofrecimiento, pero pudimos entregar un petitorio con las necesidades”, indicó Rey.

Ahora, el sindicato aguarda una nueva convocatoria oficial. “Quedamos entre la semana que viene y la otra nos estarían convocando para dar una respuesta y un cierre de la paritaria provincial”, adelantó.

De esta manera, la jornada de paro de este miércoles funciona también como una instancia de presión en medio de la discusión por el presupuesto bonaerense y de una negociación salarial que continúa abierta.