René Lavand vuelve a ser protagonista de una celebración que tendrá figuras internacionales del ilusionismo

Una escena del homenaje a Lavand realizado en Tandil en el verano del 2025.

La ciudad de Tandil volverá a convertirse en escenario de la magia con una nueva edición de “Tandil Ilusiona”, el festival que celebra el legado del inolvidable René Lavand. La propuesta se desarrollará del 24 al 26 de septiembre y este año contará con la participación de reconocidas figuras del ilusionismo internacional.

Uno de los momentos centrales será la gran gala de iIlusionismo, prevista para el viernes 25 de septiembre en el Teatro del Fuerte. La programación se completará con distintas presentaciones que llegarán a barrios y localidades rurales del partido de Tandil.

El festival es impulsado por el municipio de Tandil junto a familiares y discípulos de René Lavand. Luego de las actividades realizadas durante 2025, la propuesta regresa este año con nuevas actividades y avanza en el objetivo de consolidar en la ciudad un festival anual de ilusionismo con alcance nacional e internacional.

Autoridades y protagonistas de la última edición de “Tandil Ilusiona”.

Grandes figuras de la magia

Para esta edición llegarán a Tandil los ilusionistas Henry Evans, Maga Caro, Dr. Bona y Merok, de destacada trayectoria dentro del mundo de la magia.

En tanto, Adrián Guerra será el maestro de ceremonia de la gran gala que se realizará en el Teatro del Fuerte.

Los artistas que formarán parte del festival han sido reconocidos en distintas instancias de la FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques), considerada la principal organización internacional del arte de la magia.

Una estatua en honor a René Lavand en un paseo de las personalidades en Tandil.

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para la gran gala de ilusionismo estarán disponibles desde el martes 8 de septiembre. Podrán adquirirse a un valor de 25.000 pesos.

Además de la gala central, “Tandil Ilusiona” contará con presentaciones en barrios y localidades rurales del partido. Los detalles sobre los lugares y horarios serán comunicados próximamente.

Un festival ligado al nacimiento de René Lavand

La realización de “Tandil Ilusiona” coincidirá con un nuevo aniversario del nacimiento de René Lavand, ocurrido el 24 de septiembre de 1928.

De esta manera, el festival busca mantener vivo el legado del reconocido ilusionista en Tandil, la ciudad que eligió para vivir y desde la que construyó una trayectoria que lo convirtió en una figura admirada en todo el mundo.