Son de Mar del Plata, crearon una IA y los dueños de ChatGPT invirtieron medio millón de dólares

Una innovadora propuesta tecnológica nacida en Mar del Plata revolucionó el mercado inmobiliario global tras desembarcar con éxito en la cuna mundial de la innovación. Diseñado por dos jóvenes marplatenses de apenas 23 años, el proyecto captó de inmediato la atención del ecosistema de Silicon Valley al ser invitado formalmente por la firma creadora de ChatGPT. La iniciativa logró capitalizar una ronda de inversión internacional de medio millón de dólares respaldada por referentes clave que formaron parte de la cuna del desarrollo.

Cómo es la empresa marplatense que es furor para buscar casas

El desarrollo reemplaza los portales de búsqueda tradicionales por una plataforma conversacional asistida por inteligencia artificial que comprende requerimientos expresados en lenguaje natural. Los usuarios pueden solicitar parámetros específicos como un departamento con vista al mar o una vivienda en un barrio determinado de forma similar a una charla cotidiana. A través del análisis de imágenes, descripciones e información del entorno urbano, el algoritmo identifica y clasifica más de 16.000 propiedades activas en la ciudad balnearia.

El proyecto de Roomix surgió a partir de la inquietud de sus fundadores por resolver las deficiencias visuales y la saturación de avisos publicitarios presentes en los buscadores clásicos. En lugar de priorizar las publicaciones según el dinero abonado por las inmobiliarias, el motor de búsqueda utiliza criterios de afinidad real y calidad fotográfica. La herramienta incluye un agente digital que monitorea las últimas unidades disponibles y envía alertas por mensajería instantánea ante la aparición de nuevas ofertas.

El desembarco de este talento local en el exterior representa un motivo de orgullo para la comunidad emprendedora y consolida la proyección internacional de sus creativos. La plataforma ya se posiciona entre los portales de consulta de inmuebles más visitados de la Argentina, registrando más de 100.000 interacciones mensuales. El extraordinario crecimiento sostenido demuestra el potencial de las soluciones digitales gestadas en el interior bonaerense para competir en las grandes ligas del sector informático.

La plataforma registra más de 100.000 interacciones mensuales.

El acompañamiento financiero obtenido por parte de destacados directivos de corporaciones multinacionales -tal es el caso de Guillermo Rauch (Vercel), Adam D'Angelo (Meta/OpenAI) y Charlie Songhurst-, impulsa la expansión de la herramienta hacia nuevos mercados continentales. La meta trazada por los dueños apunta a liderar de manera absoluta el segmento de alquileres y ventas mediante la constante evolución de sus modelos algorítmicos.