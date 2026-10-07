Mar del Plata: Capital Nacional de los Deportes Náuticos

Mar del Plata tiene todo y eso incluye sus 47 kilómetros de costa, ideales no solamente para caminar contemplando el mar, sino para no dudarlo y meterse en él a disfrutar de nuevas experiencias: los deportes náuticos.

Las alternativas para quienes quieran aventurarse en el mar son muchas: tomar unas clases de los ya clásicos surf y stand up paddle, embarcarse para pescar, practicar yachting, descubrir paraísos subacuáticos a través del buceo, hacer kayak, dar un paseo en moto de agua y practicar windsurf o kitesurf por primera vez, por mencionar solo algunas.

Nadie debería irse de Mar del Plata sin vivir la experiencia de haber estado en contacto con el mar a través de un deporte y, en ese sentido, la ciudad cuenta con diferentes clubes como el Yacht Club Argentino, el Centro Naval, el Club de Motonáutica y el tradicional Club Náutico Mar del Plata.

Este último, ubicado en el puerto de la ciudad, fue fundado en 1925 y también es reconocido por las prácticas de tenis, hockey, remo y natación y por los grandes deportistas que se han formado allí en distintas disciplinas, como Guillermo Vilas o Cristian Rosso.

Además de yachting, allí puede practicarse windsurf, remo, stand up paddle, perfeccionamiento en navegación a vela y motor; y timonel de yate vela y motor.

Si hablamos de deportes acuáticos, claro que aparece siempre la estrella principal: el surf. Mar del Plata tiene numerosas playas con diferentes características para los principiantes que quieran animarse a aprender o los más avanzados que deseen perfeccionar su técnica.

Ni la falta de conocimientos previos ni el hecho de no tener equipamiento adecuado para la prácticas de estas disciplinas son excusas a la hora de empezar a tomar clases, ya que las escuelas permiten iniciarse en este deporte y alquilar tablas, trajes y todo lo necesario para vivir esta apasionante experiencia.

Además de surf se puede aprender stand up paddle (SUP), muy recomendado para principiantes, ya que es una modalidad que consiste en deslizarse sobre tablas de mayor tamaño que las convencionales, propulsado por un remo.

Hay escuelas de surf y stand up paddle en diferentes playas en la ciudad, algunas de ellas son Playa Grande, Varese o el Torreón del Monje y están abiertas durante todo el año, porque cuando se trata de alimentar la pasión por el surf, no hay clima que lo impida.

Los fanáticos del buceo en aguas abiertas van a encontrar un paraíso sumergido. Se trata del parque submarino Cristo Rey, ubicado en cercanías de la restinga de Punta Mogotes, a unas tres millas de la costa a la altura del faro y es el único que hay en la provincia de Buenos Aires. En él se han depositado con hundimiento controlado los buques “Cristo Rey”, “Kronomether y “Simbad”. Para quienes quieran aprender a bucear existen más de cinco escuelas donde tomar clases, cursos y perfeccionar su técnica.

Otra de las principales actividades deportivas que pueden disfrutarse durante todo el año es la pesca, que puede hacerse desde la costa o bien optar por vivir la aventura de hacerlo embarcado. Existen varios prestadores que ofrecen excursiones de pesca deportiva embarcada de altura y media altura que incluyen los equipos y el almuerzo a bordo, para asegurar una experiencia completa.

La Laguna de los Padres es otro point muy elegido por los pescadores que quieren salir un rato de la postal marítima y pescar desde la orilla o a bordo de embarcaciones. Las aguas tranquilas de la laguna también invitan a hacer remo, canotaje y windsurf o navegar en kayak, canoas, botes y veleros rodeados de un entorno cautivante.

Para conocer más información sobre actividades deportivas náuticas se puede ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar