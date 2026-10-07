Montenegro: “En nuestra ciudad hay un problema muy grave con la seguridad y decidí ponerme al frente”

Guillermo Montenegro explicó los motivos de su regreso a la intendencia con foco en la inseguridad.

Guillermo Montenegro explicó este miércoles los motivos que lo llevaron a dejar su banca en el Senado bonaerense y retomar la intendencia de General Pueyrredon, y vinculó directamente su decisión con la situación de inseguridad que atraviesa Mar del Plata. “Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente”, sostuvo en una conferencia de prensa brindada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)

El intendente aseguró que su responsabilidad con la ciudad no terminó cuando pidió licencia para asumir como senador provincial y remarcó que gobernar también implica revisar y modificar decisiones. En ese sentido, describió la situación que atraviesan los vecinos: “Es vivir con miedo, no animarse a salir, tener miedo de que vuelva un hijo, tener miedo de salir y uno ya no sabe en qué horario”. Y contrapuso esa realidad con la situación de los delincuentes: “Acá hay un solo enemigo, y ese enemigo es el delincuente”.

Montenegro reconoció que existen responsabilidades diferentes entre el Municipio, la Provincia y el Gobierno nacional, pero consideró que esas diferencias no pueden trasladarse al vecino. “Cuando a un vecino le roban, explicarle el organigrama no es lo que corresponde. Hay que laburar y actuar en consecuencia”, afirmó.

Tras reasumir funciones, el intendente brindó una conferencia de prensa en el COM.

En ese marco, planteó como principal objetivo de su regreso coordinar el trabajo entre todos los actores vinculados con la seguridad, incluyendo al Municipio con la Patrulla, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, jueces y fiscales. “Todos estos tienen que ser parte de la solución, no pueden ser parte del problema”, sostuvo.

El intendente también remarcó que la seguridad está vinculada con la posibilidad de que los vecinos puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin miedo. “Lo más importante es generar esta coordinación para volver a que el vecino se sienta libre”, señaló.

En su introducción previa a las preguntas de la prensa, Montenegro asumió personalmente la responsabilidad por la política de seguridad de su gestión. “La responsabilidad de esta gestión es mía. Yo me hago responsable y me pongo al frente del tema para buscar las soluciones que se necesitan”, afirmó.

En ese marco, reconoció haber hablado con el gobernador Axel Kicillof por este tema y remarcó que pedirá "más fuerzas federales y provinciales", pero volvió a hacer foco que lo central es la coordinación de un plan de seguridad, con el Municipio en un rol central.

“Esto no tiene que ver con lo que estaba haciendo Agustín”

Al momento de afrontar las consultas de los medios marplatenses, Montenegro se mostró cuidadoso al explicar que su regreso a la intendencia no debe entenderse como un cuestionamiento a la gestión en materia de seguridad llevada adelante en estos 10 meses por el intendente interino Neme. “No tiene que ver con lo que estaba haciendo Agustín, sino con las decisiones que creo que debo tomar”, remarcó.

Sobre el desempeño de Neme y su futuro, donde tiene la posibilidad de retomar su banca como concejal, el jefe comunal expuso que “Agustín trabajó muy bien, él fue el primer concejal, presidente del bloque del Pro. Siempre va a tener un lugar en el equipo porque nunca dejó de tenerlo”.

Asimismo, dio una respuesta ante la consulta sobre el mensaje para la ciudadanía marplatense que cuestionó su decisión de “abandonar” Mar del Plata para trasladarse al Senado. “Sigo trabajando y siempre seguí trabajando por mi ciudad”, sostuvo, al contar distintas iniciativas impulsadas durante su breve lapso como legislador.

En otro tramo, Montenegro fue consultado sobre otros temas de gestión, como transporte público, estado de las calles y micro basurales, donde intentó reorientarse hacia el eje hacia la seguridad. “Es algo donde debemos dar respuestas y trabajar, ahora hay que lograr que hoy en nuestra ciudad los vecinos estén mejor en materia de seguridad, que es lo central”.