Allanan un campo donde se hacían carreras clandestinas de galgos y rescatan a 32 perros

Para el operativo en Monte fueron destinados cinco patrulleros y una camioneta de la policía.

Un operativo judicial y policial permitió desarticular una organización que realizaba carreras clandestinas de galgos en un establecimiento rural del partido de Monte. Como resultado del procedimiento, fueron rescatados 32 animales y cuatro personas quedaron imputadas.

La investigación estuvo a cargo de la ayudantía fiscal de Monte, con intervención del comando de patrulla rural y el apoyo de otras dependencias policiales. Las tareas investigativas se habían iniciado aproximadamente un mes antes y permitieron reunir elementos suficientes para que la justicia autorizara un allanamiento.

56 personas participantes de las carreras ilegales

El procedimiento se concretó en un predio situado sobre la ruta nacional 3, a la altura del kilómetro 102, en cercanías de la denominada Bajada del Lance. Cuando los efectivos ingresaron al lugar encontraron a 56 personas que participaban de las competencias.

Según se pudo establecer durante la investigación, las carreras se desarrollaban habitualmente los domingos por la mañana, entre las 6 y las 9. Para el operativo fueron destinados cinco patrulleros y una camioneta.

Entre los elementos encontrados había dinero en efectivo, teléfonos celulares, jeringas y distintas sustancias que son analizadas para determinar si eran utilizadas para estimular a los animales antes de las competencias. La principal sospecha es que esos productos podían ser administrados a los galgos con el objetivo de incrementar artificialmente su rendimiento físico.

La investigación estuvo a cargo de la ayudantía fiscal de Monte.

Rescate de 32 perros galgos

En el lugar también fueron encontrados 32 perros. Algunos presentaban signos compatibles con una alimentación deficiente y con el desgaste asociado a su utilización en este tipo de competencias.

Tras ser retirados del establecimiento, los animales quedaron bajo resguardo de organizaciones dedicadas al rescate y protección animal, donde iniciaron controles veterinarios y un proceso de recuperación antes de que pueda avanzar eventualmente su adopción.

Las carreras de galgos están prohibidas por ley desde 2016.

Dos hombres y dos mujeres imputados

Por el procedimiento quedaron imputadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, dos de ellas estarían vinculadas directamente con la organización de las carreras, mientras que las otras dos habrían facilitado el establecimiento rural utilizado para llevarlas adelante.

Las carreras de perros se encuentran prohibidas en todo el territorio nacional por la ley 27.330, que establece sanciones para quienes las organicen, promuevan, faciliten o realicen.

La causa continúa en manos de la Justicia, que ahora busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer el destino que tenían las sustancias halladas durante el procedimiento.