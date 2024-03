Rescatando Huellas: la cruda realidad detrás del rescate de galgos y las carreras clandestinas

El 26 de noviembre de 2016 se sancionó la Ley 27330, que prohibió la realización de carreras de perros. Ahora, organizaciones rescatistas luchan para salvar a los perros que aún son sometidos a carreras clandestinas y viven bajo un maltrato inimaginable: desechados, violados, inyectados y explotados para fines lucrativos.

Hilen Elisci, la creadora de la ONG "Rescatando huellas", reveló que la realidad para los galgos es muy dura en la ciudad: "No se cumple la ley de galgos, hoy en día hay carreras clandestinas y muchos otros galgos son usados para cazar. Además, he visto perritas siendo atadas a postes para que vaya el macho y la preñe, y eso lo festejan todos alrededor. Lamentablemente no se cumple y creo que hay muchísimo maltrato en la ciudad".

"Hace unos años tuve la suerte de contactarme con las chicas de "Adoptá un galgo", y desde ese entonces me han recibido cualquier cantidad de galgos. A veces hay casos acá, yo los junto, pido un tránsito hasta que se pueda organizar un traslado. De hecho, este domingo me recibieron cinco galguitos", agregó Hilen.

Según María Lamattina, una colaboradora que rescató 6 galgos, por la Ruta 88 pasan camionetas que cargan varios perros a los que hacen correr: "He rescatado junto con Hilen galgos inyectados con drogas para que rindan mejor. Los tienen en pésimas condiciones".

"Yo me encargo de cada caso, es imposible que un galguero te diga que su galgo está mal. Por ejemplo, ayer estaba recorriendo el barrio 2 de Abril y me crucé con una situacion horrible: vi una galguita tirada en la puerta de una casa, me acerqué y vi que estaba muerta. Toqué la puerta y le dije, ´ ¿vos sabes que tenés la perrita muerta en la puerta de tu casa? ´, y me dice ´ay, esa es de mi marido´", retomó Hilen.

Las carreras de galgos están prohibidas por ley desde 2016

Con relación al financiamiento de la organización, Elisci detalló: "Yo apelo a la gente que me sigue en las redes, pero la municipalidad no nos ayuda. Yo subo la deuda mensual a las redes y mis seguidores me ayudan. El mes pasado tenía una deuda de 2.000.000, la verdad que gracias a mis seguidores puedo seguir. Lo que sí hace el municipio es ayudar con las castraciones. Además, antes no había dónde denunciar el maltrato animal, y hoy en día se puede hacer a través de una página web, en eso si actúan bien".

A la hora de adoptar un galgo, Lamattina explicó que si bien algunos tienen miedo por los maltratos a los que fueron sometidos, son una raza (o cruza) que se adapta fácilmente al hogar: "Es un trabajo de mucha paciencia y mucho amor, hay que tener paciencia, si tenés perros se adaptan de a poquito, son una muy buena raza. Los galgos no tienen problemas de socialización en general, pero cuando fueron muy maltratados hay que ir de a poco".

"En general al mes ya se adaptaron, yo tengo seis y vinieron tres más. Ellos hacen una terapia entre ellos, la manada ayuda y eventualmente el miedo se les va".