Castraciones gratuitas en Mar del Plata: ya se pueden sacar turnos online

La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de la Secretaría de Salud, informa que ya se encuentra disponible la solicitud online de turnos para la castración de perros y gatos a través de la plataforma MDQ Digital. Cabe aclarar que la medida rige -por el momento- para obtener turnos en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani).

El sistema permite seleccionar el turno disponible que mejor se adapte a las necesidades del usuario dentro del rango de fechas habilitado y se renovará cada dos semanas. Por ejemplo, a partir de este martes ya se pueden obtener turnos para la sede de Zoonosis desde el lunes 28 de septiembre al 13 de octubre.

La turnera se actualizará cada dos jueves, habilitando en cada apertura un nuevo período de dos semanas de turnos, con el siguiente esquema para las próximas jornadas: el jueves 8 de octubre se habilitarán los turnos del 12 al 24 de octubre, mientras que el jueves 22 le corresponderán a los turnos del 26 de octubre al 7 de noviembre. Y así sucesivamente, manteniendo la misma modalidad.

Es importante saber que -para efectuar el trámite- es requisito estar registrado en la plataforma MDQ Digital. Se podrá solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para perros o gatos.

Al momento de completar la solicitud, se deberán ingresar las características del animal y los datos de la persona que asistirá el día del turno en caso de no ser el titular de la cuenta. Asimismo, la plataforma permite visualizar y descargar la información complementaria relativa a los requisitos para acceder al servicio, los términos y condiciones para la confirmación del turno, y las recomendaciones de cuidados postquirúrgicos.

En esta primera etapa se habilitan 15 turnos diarios para la mencionada sede. Con el objetivo de optimizar la asignación de los cupos, la plataforma enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita. En caso de no poder concurrir, se solicita cancelar el turno desde el mismo sistema con hasta 24 horas de anticipación.

Toda la información se encuentra disponible en el sitio web oficial www.mardelplata.gob.ar/turnoscastraciones como así también el tutorial para conocer el paso a paso.

Por último, cabe mencionar que los quirófanos móviles seguirán recorriendo los barrios y la atención será por demanda espontánea.