Video: corría picadas, chocó un auto estacionado y se fugó
Ocurrió en inmediaciones al Estadio José María Minella. El damnificado busca desesperadamente testigos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un marplatense busca desesperadamente testigos que puedan aportar datos sobre un accidente sufrido durante la madrugada del sábado, cuando un desconocido chocó su auto y lejos de intentar aportar los datos de su seguro, huyó.
El siniestro ocurrió el sábado 3 de octubre alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un auto que circulaba junto a otro vehículo, a gran velocidad por la avenida Lisandro de la Torre –a la altura de Ayolas- pierde el control y termina chocando contra un Ford Ka que se encontraba estacionado.
En un video difundido en las redes sociales se puede ver como luego de la colisión, el auto sigue circulando a gran velocidad.
“Mi auto quedó re mal”
En un sentido posteo, el hombre damnificado acusó a los vehículos de provocar el siniestro por correr picadas y posteriormente darse a la fuga. “Por favor necesito ayuda, si alguien tiene más pruebas o puede brindarme una mano. Mi auto quedó re mal”, lamentó.
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