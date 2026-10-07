Video: corría picadas, chocó un auto estacionado y se fugó

Un marplatense busca desesperadamente testigos que puedan aportar datos sobre un accidente sufrido durante la madrugada del sábado, cuando un desconocido chocó su auto y lejos de intentar aportar los datos de su seguro, huyó.

El siniestro ocurrió el sábado 3 de octubre alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un auto que circulaba junto a otro vehículo, a gran velocidad por la avenida Lisandro de la Torre –a la altura de Ayolas- pierde el control y termina chocando contra un Ford Ka que se encontraba estacionado.

En un video difundido en las redes sociales se puede ver como luego de la colisión, el auto sigue circulando a gran velocidad.

“Mi auto quedó re mal”

En un sentido posteo, el hombre damnificado acusó a los vehículos de provocar el siniestro por correr picadas y posteriormente darse a la fuga. “Por favor necesito ayuda, si alguien tiene más pruebas o puede brindarme una mano. Mi auto quedó re mal”, lamentó.