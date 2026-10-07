¿Querés sumarte a la Marina Mercante?: abren cursos gratuitos de formación para dos puestos

La Prefectura Naval Argentina (PNA) informa que se encuentra abierta la inscripción a los Cursos Regulares correspondientes al ciclo lectivo 2027, que se dictarán en la sede Mar del Plata de la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante (EFOCAPEMM).

La propuesta está destinada a quienes deseen formarse para desempeñarse como Marineros de Cubierta o Auxiliares de Máquinas Navales, y constituye una alternativa de capacitación para incorporarse al ámbito de la Marina Mercante.

Los interesados podrán presentar la documentación requerida hasta el 13 de noviembre, en la sede de la EFOCAPEMM, dependiente de la Dirección de Educación de la PNA y ubicada en Eterno San Antonio Abate Nº 368, en la zona del puerto de la ciudad.

Los cursos son gratuitos y los estudiantes únicamente deberán afrontar los costos correspondientes a la emisión del certificado y del documento de embarco.

Entre las condiciones para ingresar se encuentran: aprobar los exámenes de admisión; ser mayor de 18 años al inicio del ciclo lectivo, en marzo de 2027; contar con DNI argentino; haber finalizado los estudios secundarios, encontrarse cursando el último año o presentar constancia de título en trámite; contar con certificado de antecedentes penales (nacional) no mayor a 90 días; y entregar una fotografía de frente de 4 x 4 centímetros, con fondo celeste.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse al 0223 480-1646, escribir a efocapemmn.mpla@gmail.com.ar o concurrir personalmente a la sede de la EFOCAPEMM, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.