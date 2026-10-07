Fórmula 1 en Africa: el anuncio que preocupa a Argentina y puede complicar su regreso

Ruanda tiene un acuerdo para entrar al calendario en 2030 y vuelve a poner a África en la pelea por una plaza de la Máxima. Argentina, mientras tanto, trabaja para regresar en 2028.

La noticia llega en un momento particularmente sensible para Argentina. El país trabaja sobre la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires con el objetivo de recuperar una fecha de Fórmula 1 después de casi tres décadas. Las obras apuntan a conseguir la homologación necesaria y el escenario que se maneja actualmente es un posible regreso a partir de 2028, aunque la decisión final dependerá de la organización comercial de la categoría y de la disponibilidad de lugares en el calendario.

El Galvez esta en reformas con el objetivo de recibir a la F1 a partir de 2028

El principal problema para Argentina es que no hay demasiados lugares disponibles. La Fórmula 1 trabaja con un calendario de 24 Grandes Premios y sumar una nueva sede no resulta sencillo. De hecho, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, explicó recientemente que el ingreso de Buenos Aires está condicionado por una cuestión de calendario y por la necesidad de presentar un plan de negocio de largo plazo.

Por eso, la confirmación del proyecto de Ruanda suma un nuevo competidor a una carrera en la que también aparecen otros países. Sudáfrica, Malasia, Alemania y Argentina son algunos de los proyectos mencionados entre los interesados en conseguir una plaza, mientras que otras sedes históricas buscan regresar. Tailandia, por ejemplo, viene impulsando un ambicioso proyecto para llevar la Fórmula 1 a Bangkok, mientras que Turquía ya aseguró su regreso al calendario desde 2027.

Ruanda se ilusiona con tener a la máxima categoría a partir del 2030

Y no son los únicos nombres que aparecen alrededor de la Máxima. Alemania, Corea del Sur y Malasia también forman parte de la conversación sobre posibles regresos o nuevos proyectos vinculados al calendario. En el caso de Malasia, Sepang incluso volvió a recibir una carrera en 2026 de manera excepcional, cuando albergó el Gran Premio de Bahréin debido a la situación que impidió disputar aquella competencia en su sede original.

Sepang recibió nuevamente a la F1 después de nueve años

La situación obliga a Argentina a competir no solamente contra otros países que quieren una carrera, sino también contra circuitos con historia, infraestructura y capacidad para organizar un Gran Premio. El Gálvez avanza con una inversión cercana a los 150 millones de dólares y una remodelación pensada para alcanzar los estándares internacionales, mientras que el regreso del MotoGP en 2027 será una prueba importante para demostrar la capacidad organizativa del escenario porteño.

El atractivo argentino, además, tiene un factor que ninguna otra candidatura puede replicar: Franco Colapinto. El piloto de Alpine continuará en la Fórmula 1 durante 2027 y su presencia generó un enorme impacto en el país, con cientos de miles de personas movilizadas durante su exhibición en Buenos Aires. La propia información sobre la candidatura argentina destaca el crecimiento de la popularidad de la categoría desde la llegada del piloto argentino a la parrilla.

La última carrera de Fórmula 1 en África se disputó el 14 de marzo de 1993, cuando Alain Prost ganó el Gran Premio de Sudáfrica en Kyalami. Ahora, 37 años después, Ruanda tiene prácticamente encaminado el regreso del continente para 2030.

Alain Prost ganó el Gran Premio de Sudáfrica en Kyalami

Para Argentina, el avance africano representa una nueva señal de que la carrera por volver a la Fórmula 1 será contra varios candidatos y con un calendario que no tiene demasiado margen para sumar fechas. El sueño del Gálvez sigue vigente, pero cada nuevo proyecto que avanza aumenta la competencia por ese lugar tan buscado.