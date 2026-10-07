El marplatense que dirigió a Tom Cruise y a Alejandro González Iñárritu: “Fue totalmente surreal e inigualable”
Santiago Achaga dirigió junto a Juanpa Zurita a dos figuras que marcaron su vocación: el actor Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu.
Por Redacción 0223
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En el 2014 Santiago Achaga tenía 16 años y vivía en Mar del Plata, su ciudad natal. Después de ver Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, terminó de convencerse de que quería dedicarse al cine. Doce años después, el marplatense dirigió junto al mexicano Juanpa Zurita una promoción especial de Digger, la nueva película de Iñárritu protagonizada por Tom Cruise.
Para grabar la pieza tenían solo 15 minutos junto a las dos estrellas. “Que me tocara dirigirlo fue totalmente surreal e inigualable. Sobre todo, mágico”, contó Achaga en diálogo a Gente. Para él, esa experiencia sirvió para comprender que los objetivos no siempre aparecen de golpe, sino que muchas veces surgen en el camino.
Quince minutos para dirigir a Tom Cruise
Achaga y Zurita tuvieron que explicar la escena, marcar las líneas y las posiciones y grabar solamente dos veces. Al tratarse de una filmación en 16 milímetros, prácticamente no había margen para errores. “Por supuesto, siempre tenés en el fondo de la cabeza que son Tom Cruise e Iñárritu”, reconoció el marplatense.
Achaga destacó la profesionalidad del actor, a quien definió como alguien extremadamente exigente, pero en un buen sentido: el de intentar mejorar constantemente su trabajo. Tanto Cruise como Iñárritu fueron “muy amables” y en varias tomas "terminaron riéndose".
El director argentino comentó también que tuvo oportunidad de decirle a Iñárritu lo que ello significaba para él. Según relató, le dijo: "Fuiste una gran inspiración y este para mí es un momento de completar un poco el círculo”.
De Mar del Plata a los grandes sets
Achaga se fue de Mar del Plata a los 16 años para empezar una carrera profesional que incluyó trabajos como actor y luego como director. Esa experiencia frente a cámara terminó siendo fundamental para su manera de trabajar detrás de escena.
“Ser actor te enseña que cada uno necesita un tiempo y una indicación distintos”, señaló Achaga y agregó que para él, conocer desde adentro las dinámicas de un set, permite desarrollar una mirada más empática hacia quienes participan de una producción.
Actualmente lleva una vida aquí y allá, caracterizada por el trabajo internacional. En el mismo diálogo con Gente contó que este año lleva más de 40 vuelos encima y que su casa, más que un lugar físico, está donde están las personas que quiere.
Su próximo objetivo apunta todavía más alto. En el futuro se ve dirigiendo producciones de mayor duración y trabajando con grandes estudios de Hollywood.
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