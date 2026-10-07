El marplatense que dirigió a Tom Cruise y a Alejandro González Iñárritu: “Fue totalmente surreal e inigualable”

En el 2014 Santiago Achaga tenía 16 años y vivía en Mar del Plata, su ciudad natal. Después de ver Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, terminó de convencerse de que quería dedicarse al cine. Doce años después, el marplatense dirigió junto al mexicano Juanpa Zurita una promoción especial de Digger, la nueva película de Iñárritu protagonizada por Tom Cruise.

Para grabar la pieza tenían solo 15 minutos junto a las dos estrellas. “Que me tocara dirigirlo fue totalmente surreal e inigualable. Sobre todo, mágico”, contó Achaga en diálogo a Gente. Para él, esa experiencia sirvió para comprender que los objetivos no siempre aparecen de golpe, sino que muchas veces surgen en el camino.

Santiago Achaga junto a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. Foto: Gentileza GENTE.

Quince minutos para dirigir a Tom Cruise

Achaga y Zurita tuvieron que explicar la escena, marcar las líneas y las posiciones y grabar solamente dos veces. Al tratarse de una filmación en 16 milímetros, prácticamente no había margen para errores. “Por supuesto, siempre tenés en el fondo de la cabeza que son Tom Cruise e Iñárritu”, reconoció el marplatense.

Achaga durante la filmación de la promoción especial de Digger. Foto: Gentileza GENTE.

Achaga destacó la profesionalidad del actor, a quien definió como alguien extremadamente exigente, pero en un buen sentido: el de intentar mejorar constantemente su trabajo. Tanto Cruise como Iñárritu fueron “muy amables” y en varias tomas "terminaron riéndose".

Zurita, Cruise, González Iñárritu y Achaga. Foto: Gentileza GENTE. Foto: Gentileza GENTE.

El director argentino comentó también que tuvo oportunidad de decirle a Iñárritu lo que ello significaba para él. Según relató, le dijo: "Fuiste una gran inspiración y este para mí es un momento de completar un poco el círculo”.

El equipo detrás de escena junto a Cruise y González Iñárritu. Foto: Gentileza GENTE.

De Mar del Plata a los grandes sets

Achaga se fue de Mar del Plata a los 16 años para empezar una carrera profesional que incluyó trabajos como actor y luego como director. Esa experiencia frente a cámara terminó siendo fundamental para su manera de trabajar detrás de escena.

“Ser actor te enseña que cada uno necesita un tiempo y una indicación distintos”, señaló Achaga y agregó que para él, conocer desde adentro las dinámicas de un set, permite desarrollar una mirada más empática hacia quienes participan de una producción.

Santiago Achaga detrás de escena. Foto: Gentileza GENTE.

Actualmente lleva una vida aquí y allá, caracterizada por el trabajo internacional. En el mismo diálogo con Gente contó que este año lleva más de 40 vuelos encima y que su casa, más que un lugar físico, está donde están las personas que quiere.

Su próximo objetivo apunta todavía más alto. En el futuro se ve dirigiendo producciones de mayor duración y trabajando con grandes estudios de Hollywood.