Una postal inolvidable: dos hinchas de Aldosivi se comprometieron en el Vaticano

Hemos visto todo tipo de propuestas de matrimonio. En lugares preciosos, en sitios con mucha carga simbólica para las parejas o en medio de acontecimientos históricos. Esta vez, una pareja de marplatenses reunió más de una de estas características y se quedó con una postal perfecta.

Juntos viajaron a Europa e inmortalizaron el momento en el Vaticano. En la Basílica, Federico sorprendió a Florencia con el tradicional anillo de compromiso y la respuesta de ella fue inmediata: "Sí, acepto y elijo pasar el resto de mi vida a tu lado mi amor".





Así lo contó la fanática de Aldosivi en las redes sociales: "Nunca pensé que podría encontrar un amor así. Después de la tormentosa vida, encontré un lugar de paz, de pureza, de otro mundo, un hombre que a pesar de la adversidad no me suelta la mano. Un hogar sin techo, sin límites, dispuesto a todo".

Como el amor por el club es algo que también los une, la vestimenta en el momento perfecto no podía ser otra que la camiseta del Tiburón. "La que nunca se iba a casar, está comprometida. Soy el meme de mi propia vida", bromeó Florencia al compartir las imágenes.